Смартфон LG Stylo 7 5G со стилусом показался на качественных рендерах

Ресурс Voice опубликовал новую информацию о смартфоне LG Stylo 7, презентация которого ожидается в начале следующего года. Утверждается, что аппарат выйдет в двух модификациях — с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G) и без неё, только с 4G LTE.

Как отражено в названии, для новинки предусмотрена возможность управления при помощи стилуса, который можно будет хранить в корпусе смартфона. Устройство получит плоский дисплей размером 6,8 дюйма по диагонали с небольшим отверстием по центру в верхней части для одинарной фронтальной камеры.

Называются габариты новинки — 170,4 × 77,2 × 8,8 мм (10 мм в области выступающего блока основной камеры). Дактилоскопический сканер, судя по рендерам, расположится в боковой части корпуса.

Тыльная камера совместит три датчика изображений. Эти компоненты, а также вспышка будут выстроены в ряд по вертикали в левом верхнем углу. К сожалению, пока нет сведений о разрешении сенсоров.

Среди прочего упомянуты симметричный порт USB Type-C и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. В корпусе предусмотрен специальный отсек для хранения стилуса.

Смартфон LG Stylo 7 показан на изображениях в чёрном варианте цветового исполнения, но в продажу поступят версии и в других цветах. Цена будет раскрыта позднее.