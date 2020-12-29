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Масштабный графический мод для The Witcher 3, одобренный CDPR, получит крупное обновление в 2021 году

HD Reworked Project — популярная графическая модификация для The Witcher 3: Wild Hunt, которая значительно улучшает внешний вид игры. Она повышает качество текстур, делает визуальные эффекты более зрелищными, увеличивает детализацию различных объектов и так далее. Даже разработчики из CD Projekt RED похвалили фанатский проект за высокий уровень исполнения. А сейчас стало известно, что в 2021 году HD Reworked Project получит крупное обновление под названием Project NextGen.

Соответствующей новостью поделился автор мода под псевдонимом Halk Hogan PL. В грядущей добавке он планирует повысить качество и детализацию отдельных текстур и моделей: животных, прилавков торговцев, некоторых мелких объектов и других. Насколько существенными будут изменения, энтузиаст продемонстрировал в свежем ролике. Он показал разницу между текстурами в The Witcher 3: Wild Hunt и теми, которые добавит Project NextGen.

По словам автора мода, HD Reworked Project требует видеокарту с 3 Гбайт памяти для плавной работы в 1080p, однако рекомендуется ГП с 4 Гбайт памяти. Обладатели NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290X или лучше не заметят снижения производительности.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Моды, патчи, дополнения,
Теги: the witcher 3: wild hunt, cd projekt red, экшен-rpg, моды
the witcher 3: wild hunt, cd projekt red, экшен-rpg, моды
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