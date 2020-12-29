3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостикосмосЧетыре затмения и суперлуние ждут жителе...
Новости Hardware

Четыре затмения и суперлуние ждут жителей Земли в 2021 году

В следующем году жителей Земли ждёт немало любопытных астрономических событий, основными из которых станут два солнечных и два лунных затмения, а также суперлуние, во время которого спутник приблизится к нашей планете на минимальное расстояние. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Московского планетария.

«Наступающий 2021 год подарит нам четыре затмения: два солнечных (кольцеобразное и полное), и два лунных (полное и частное). С территории России можно будет наблюдать два лунных затмения (в мае и ноябре) и одно солнечное затмение (в июне)», — говорится в сообщении пресс-службы столичного планетария.

Полное лунное затмение с максимальной фазой 1,01 произойдёт 26 мая 2021 года. Примечательно, что это затмение совпадёт с суперлунием, моментом, когда Луна максимально сближается с Землёй. В это время спутник нашей планеты будет казаться с поверхности Земли примерно на 14 % больше и на 30 % ярче обычного.

Источник отмечает, что лунное затмение придётся на дневное время для большинства российских регионов, поэтому наблюдать его можно будет только вечером на Дальнем Востоке. Короткую полную фазу можно будет увидеть в Хабаровском и Приморском краях, на Камчатке и Чукотке, а также некоторых прилегающих территориях. В регионах, которые расположены западнее будут видны только убывающие частные фазы затмения.

Ещё одно лунное затмение произойдёт 19 ноября. Наблюдать это астрономическое явление с максимальной фазой частного затмения 0,97 смогут жители Чукотки и Камчатки, а на Дальнем Востоке будут видны отдельные фазы.

Что касается солнечных затмений, то первое из них должно произойти 10 июня. С территории России можно будет увидеть как кольцеобразную, так и частные фазы затмения. Солнечный диск при этом скроется от глаз наблюдателей на 91,5 %.

Полное солнечное затмение произойдёт 4 декабря. Его можно будет увидеть из акватории Тихого и Атлантического океанов, а также с территории Антарктиды. Частные фазы этого явления смогут наблюдать жители Африки и юга Австралии. С территории нашей страны это явление увидеть не удастся.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Учёные будут искать «новую физику» в следах столкновений гравитационных волн и чёрных дыр
Китайские учёные открыли почти 600 высокоскоростных звёзд
Фото дня: закручивающееся око двойника Млечного пути
Фото дня: слияние Юпитера и Сатурна в двойную планету
Главный конструктор КБ «Салют»: сделать «Ангару» многоразовой можно, но смысла в этом нет
Сегодня вечером Юпитер и Сатурн «сольются» в одну планету впервые за почти 800 лет
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: затмение, суперлуние, космос
затмение, суперлуние, космос
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Революционная литиевая ячейка Tesla 4680 оказалась разработкой Panasonic 175
Компьютер месяца. Спецвыпуск: собираем компактный игровой ПК мощнее консоли и наслаждаемся Cyberpunk 2077 166
Клиент магазина Epic Games разогревает процессоры Ryzen даже в режиме простоя 138
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно обновиться до Windows 10 118

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Четыре затмения и суперлуние ждут жителей Земли в 2021 году
Футуристический смартфон LG Wing провалился в продаже
Китайская Innosilicon представила графические процессоры FANTASY, которые «не хуже», чем у AMD и NVIDIA
Масштабный графический мод для The Witcher 3, одобренный CDPR, получит крупное обновление в 2021 году
Данные опроса: владельцы электрокаров не приемлют возврата к автомобилям с ДВС
В Epic Games Store началась раздача ролевого экшена Torchlight II 9 мин.
Создатели Nioh и Dead or Alive готовят на 2021 год анонсы нескольких новых игр 34 мин.
Экспериментальный проект «Доступный интернет» продлён на полгода 2 ч.
Слухи: Blizzard выпустит WoW: The Burning Crusade Classic уже 4 мая, а бета-тестирование начнётся в феврале 3 ч.
Пандемия привела к росту цен на услуги злоумышленников и появлению новых «сервисов» 4 ч.
Аналитики сообщили о рекордном уровне продаж мобильных приложений в 2020 году 4 ч.
ByteDance планирует запуск собственной службы электронных платежей TikTok Payment 6 ч.
Дистрибутив Astra Linux Common Edition «Орёл» получил крупное обновление 6 ч.
Роскомнадзор получил право блокировать веб-ресурсы за цензуру 6 ч.
Google добавит в поисковую выдачу видео из TikTok и Instagram 7 ч.
Смартфон Xiaomi Mi 11 впервые попал на разборку 2 ч.
Мобильные версии GeForce RTX 3000 будут на треть медленнее десктопных, но получат до 16 Гбайт GDDR6 3 ч.
По слухам, 120-Гц дисплеи появятся только в Pro-версиях iPhone 13 3 ч.
В наступающем году ожидается массовый выход доступных 5G-смартфонов 3 ч.
Одноплатный компьютер Pumpkin i500 для оснащён AIoT-чипом MediaTek 4 ч.
LG Energy Solution создаст в Индонезии производство тяговых аккумуляторов по полному циклу 5 ч.
Грядущий флагман iQOO 7 оказался быстрее Xiaomi Mi 11 в бенчмарке AnTuTu 5 ч.
Платформа AWS IoT EduKit поможет в разработке IoT-приложений на базе сервисов Amazon 5 ч.
В новых версиях Tesla Model S и Model X появится камера, которая смотрит на водителя 5 ч.
Крупнейший производитель конденсаторов намерен измениться ради доли на рынке электромобилей 5 ч.