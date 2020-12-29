Четыре затмения и суперлуние ждут жителей Земли в 2021 году

В следующем году жителей Земли ждёт немало любопытных астрономических событий, основными из которых станут два солнечных и два лунных затмения, а также суперлуние, во время которого спутник приблизится к нашей планете на минимальное расстояние. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Московского планетария.

«Наступающий 2021 год подарит нам четыре затмения: два солнечных (кольцеобразное и полное), и два лунных (полное и частное). С территории России можно будет наблюдать два лунных затмения (в мае и ноябре) и одно солнечное затмение (в июне)», — говорится в сообщении пресс-службы столичного планетария.

Полное лунное затмение с максимальной фазой 1,01 произойдёт 26 мая 2021 года. Примечательно, что это затмение совпадёт с суперлунием, моментом, когда Луна максимально сближается с Землёй. В это время спутник нашей планеты будет казаться с поверхности Земли примерно на 14 % больше и на 30 % ярче обычного.

Источник отмечает, что лунное затмение придётся на дневное время для большинства российских регионов, поэтому наблюдать его можно будет только вечером на Дальнем Востоке. Короткую полную фазу можно будет увидеть в Хабаровском и Приморском краях, на Камчатке и Чукотке, а также некоторых прилегающих территориях. В регионах, которые расположены западнее будут видны только убывающие частные фазы затмения.

Ещё одно лунное затмение произойдёт 19 ноября. Наблюдать это астрономическое явление с максимальной фазой частного затмения 0,97 смогут жители Чукотки и Камчатки, а на Дальнем Востоке будут видны отдельные фазы.

Что касается солнечных затмений, то первое из них должно произойти 10 июня. С территории России можно будет увидеть как кольцеобразную, так и частные фазы затмения. Солнечный диск при этом скроется от глаз наблюдателей на 91,5 %.

Полное солнечное затмение произойдёт 4 декабря. Его можно будет увидеть из акватории Тихого и Атлантического океанов, а также с территории Антарктиды. Частные фазы этого явления смогут наблюдать жители Африки и юга Австралии. С территории нашей страны это явление увидеть не удастся.