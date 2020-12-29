ASUS представит в январе игровые ноутбуки ROG Strix на базе AMD Ryzen 5000H и GeForce RTX 30-й серии

Компания ASUS подтвердила своё намерение представить новые игровые лэптопы серии ROG Strix на выставке CES 2021 в январе будущего года. Производитель собирается не только обновить модели своих портативных игровых систем графическими ускорителями GeForce RTX 30-й серии, но также впервые для серии представит модели на базе мобильных процессоров AMD.

Опубликованные самой ASUS рекламные материалы не сообщают точных характеристик будущих игровых лэптопов, однако интересной информацией о грядущих новинках поделилось китайское издания ITHome. По его данным, ноутбуки ROG Strix 2021-го модельного года смогут предложить в качестве основы процессоры AMD Ryzen 5000H, вплоть до флагманской модели Ryzen 9 5900HX.

На данный момент неизвестно, насколько данный чип будет отличаться от версии Ryzen 9 5900H, о которой сегодня сообщалось, но ресурс VideoCardz предполагает, что основное отличие будет заключаться в заявленном уровне TDP процессоров, а также их потенциале автоматического разгона. Мы же предполагаем возможность даже ручного разгона.

В качестве графической подсистемы свежие игровые лэптопы ASUS ROG Strix предложат мобильные версии GeForce RTX 3060, RTX 3070 и RTX 3080. Отмечается, что это первый раз, когда в составе игровых ноутбуков будет использоваться конфигурация из высокопроизводительных видеокарт NVIDIA и мощных процессоров AMD.

Следует добавить, что анонс мощных восьмиядерных мобильных чипов Intel Tiger Lake-H45, которые станут прямыми конкурентами AMD Ryzen 5000H (Cezanne, Zen 3), состоится уже после выставки CES 2021, поэтому у ASUS, возможно, просто не оказалось выбора в пользу тех или иных процессоров. К слову, на рынке также будут представлены четырёхъядерные Intel Tiger Lake-H35 с пониженным показателем TDP. Они будут предлагаться в составе некоторых моделей ноутбуков, однако данные процессоры нельзя назвать идеальным выбором для игровой системы. По этой причине большинство производителей ещё некоторое время будут выпускать ноутбуки на базе актуальных чипов 10-го поколения Intel Comet Lake-H и свежей графики GeForce RTX 30-й серии.

Дополнительной интересной особенностью игрового лэптопа ASUS ROG Strix на базе Ryzen 5000 станет поддержка разрешения экрана 2K (2560 × 1440 пикселей) и частоты обновления до 165 Гц. Долгое время геймерам приходилось идти на компромисс, выбирая ноутбуки с разрешением 1080p и частотой обновления до 360 Гц или варианты с разрешением 4K и низкой частотой обновления 60 Гц. Золотая середина в виде QHD-экранов с высокой частотой может оказаться очень популярным решением среди игровых ноутбуков в будущем году.