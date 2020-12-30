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«Союз СТ-А» вывела на орбиту французский спутник CSO-2. Это был последний пуск «Роскосмоса» в 2020 году

Вчера в 19:42:07 по московскому времени со стартовой площадки Гвианского космического центра в интересах Министерства обороны Франции был выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» и космическим аппаратом CSO-2. Миссия прошла в рамках пусковой кампании Arianespace VS25 для французского Национального центра космических исследований и Генеральной дирекции по вооружению.

Уже через 8 минут 49 секунд после старта головной блок в составе разгонного блока и нового аппарата в штатном режиме отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Разгонный блок «Фрегат-М» (произведён самарским «Прогрессом») приступил к выполнению полётного задания по выводу на целевую орбиту космического аппарата CSO-2. Успешное отделение состоялось в 20:41 по Москве.

И средство выведения «Союз-СТ-А», и разгонный блок «Фрегат-М» сработали без замечаний. Сам пуск стал 17 и финальным в рамках космической программы России 2020 года. Таким образом, уже второй год подряд доля успешных запусков с использованием российских средств выведения обеспечена на уровне 100 %.

Запущенный в рамках контракта «Главкосмоса» с Arianespace аппарат CSO-2 будет работать на солнечно-синхронной орбите. Ракета-носитель «Союз-СТ» разработана в самарском Ракетно-космическом центре «Прогресс» (часть «Роскосмоса») на базе ракеты «Союз-2». Она предназначена для запусков аппаратов с космодрома Гвианского космического центра.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: роскосмос, arianespace, прогресс, союз-ст-а, франция
роскосмос, arianespace, прогресс, союз-ст-а, франция
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