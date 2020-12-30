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Грядущий флагман iQOO 7 оказался быстрее Xiaomi Mi 11 в бенчмарке AnTuTu

Согласно свежим данным, новый флагманский смартфон iQOO 7 от Vivo будет представлен уже 11 января. Телефон будет основан на новейшем флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 888. Сегодня грядущее устройство было протестировано в AnTuTu, где получило оценку, заметно превышающую показатель эталонного устройства Qualcomm с 12 Гбайт ОЗУ и 512-Гбайт UFS 3.0-хранилищем.

gsmarena.com

gsmarena.com

Протестированный образец iQOO 7 был оснащён теми же 12 Гбайт оперативной памяти, как у референсного смартфона, но объём встроенного хранилища составил 256 Гбайт, хотя оно и выполнено по более продвинутому стандарту UFS 3.1. В такой конфигурации смартфон набрал 752 935 баллов, что на 17 496 баллов больше, чем показатель эталонного аппарата на базе Qualcomm Snapdragon 888. Напомним, что Xiaomi Mi 11 — первый смартфон на базе Snapdragon 888 — набирает в AnTuTu 745 942 балла.

gsmarena.com

gsmarena.com

Стоит заметить, что бенчмарк AnTuTu в очередной раз подтвердил, что частота обновления экрана iQOO 7 составит 120 Гц. К сожалению, про его диагональ пока информации нет. Согласно более ранним утечкам, iQOO 7 получит 120-Вт быструю зарядку и тройную основную камеру.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, разгон и замеры производительности системы, SoC и микросхемы-контроллеры,
Теги: смартфон, утечка, бенчмарк, iqoo, vivo
смартфон, утечка, бенчмарк, iqoo, vivo
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