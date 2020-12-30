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Смена президента США не избавит китайский технологический сектор от санкционного давления

Одним из главных моментов политики Дональда Трампа на посту президента США стало давление на китайские технологические компании. Одновременно с этим проводилась политика возврата производства на территорию США. Трамп нарушил баланс в отношениях Запада и Азии, который длился десятилетиями. Поэтому главный вопрос к президентству новоизбранного Джо Байдена заключается в том, будет ли продолжена политика Трампа в отношении китайцев или нет?

Источник изображения: Roberto Schmidt | AFP | Getty Images

Источник изображения: Roberto Schmidt | AFP | Getty Images

В целом азиатские технологические компании из Южной Кореи, Японии, Китая и других стран региона не рассчитывают на отмену санкций, но надеются на некое послабление или упорядочивание санкционных инициатив новой администрации Белого дома. Мы об этом уже сообщали. В свежем опросе экспертов журналисты CNBC попытались дать ответ на этот вопрос со стороны западных специалистов. Забегая вперёд, отметим, все они тоже сходятся к тому, что Байден продолжит курс Трампа на ограничение китайского технологического сектора. Но действия его администрации будут иметь менее импульсивный характер и станут, скорее, точечными.

«У США не так много вариантов. Либо они позволят Китаю доминировать в мире с помощью технологий, либо бросят ему вызов», — сказал Абишур Пракаш (Abishur Prakash), специалист по геополитике из Центра инноваций будущего (CIF), консалтинговой фирмы из Торонто. У Байдена может быть свой подход к утечке технологий при поглощениях и слияниях, поэтому он может учесть это для оценки степени опасности китайских компаний в чёрном списке Трампа.

По мнению Адама Сигала (Adam Segal), директора программы политики в области цифровых технологий и киберпространства из Совета по международным отношениям (CFR), действия Байдена будут опираться на тесное сотрудничество как с частным сектором, так и с союзниками, которыми обычно пренебрегал Трамп. Это позволит принимать решения точечно, до максимума ужесточая ограничения на самых болезненных направлениях и давая послабления на менее опасных. «Стен станет меньше, но они станут выше».

Пол Триоло (Paul Triolo), глава консалтинговой компании Eurasia Group по вопросам геотехнологий, согласился, что администрация Байдена будет работать с союзниками над своей стратегией в отношении китайских технологий. По его словам, «команда Байдена прояснит, что следует контролировать в областях новых и основополагающих технологий». В частности, новые области, куда не будут пускать китайцев, это искусственный интеллект и квантовые вычисления.

Резюмируя, можно сказать, что поведение Трампа по отношению к китайским компаниям рассматривается экспертами как поведение слона в посудной лавке. От Байдена ожидают иезуитской хитрости вкупе с применением силы, чем отличается лагерь глобалистов, который он представляет. Но в целом итог для китайцев будет один: давление на технологический сектор продолжится.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: санкции, китайские производители, сша
санкции, китайские производители, сша
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