Новогодний подарок от создателей S.T.A.L.K.E.R. 2: первый геймплейный тизер на движке

Студия GSC Game World и издание IGN опубликовали новый трейлер предстоящего ролевого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. В ролике мы впервые видим сцену игры на движке.

Согласно описанию под видео IGN, эпизод демонстрируется от лица главного героя под псевдонимом Скиф. В GSC Game World добавили, что этот ролик представляет «то, как на самом деле ощущается игра: стремительная смена декораций, зловещие пейзажи и постоянное ощущение неизбежной опасности в сопровождении едва различимого гитарного саундтрека». В принципе, так оно и есть: под мотив песни «Линия жизни» группы «Сплин» авторы показывают несколько разрушенных локаций и всплеск активности некой аномалии на фоне залитого красным неба.

Кроме того, в описании ролика написано, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на протяжении 2021 года. Впрочем, PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров уже опроверг эту информацию, назвав озвученные сроки догадкой журналистов IGN.

Целевые платформы S.T.A.L.K.E.R. 2 уже подтверждены: ПК, Xbox Series X и S. Одновременно с релизом игра также появится в каталоге Xbox Game Pass.