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Новогодний подарок от создателей S.T.A.L.K.E.R. 2: первый геймплейный тизер на движке

Студия GSC Game World и издание IGN опубликовали новый трейлер предстоящего ролевого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. В ролике мы впервые видим сцену игры на движке.

Согласно описанию под видео IGN, эпизод демонстрируется от лица главного героя под псевдонимом Скиф. В GSC Game World добавили, что этот ролик представляет «то, как на самом деле ощущается игра: стремительная смена декораций, зловещие пейзажи и постоянное ощущение неизбежной опасности в сопровождении едва различимого гитарного саундтрека». В принципе, так оно и есть: под мотив песни «Линия жизни» группы «Сплин» авторы показывают несколько разрушенных локаций и всплеск активности некой аномалии на фоне залитого красным неба. 

Кроме того, в описании ролика написано, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на протяжении 2021 года. Впрочем, PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров уже опроверг эту информацию, назвав озвученные сроки догадкой журналистов IGN.

Целевые платформы S.T.A.L.K.E.R. 2 уже подтверждены: ПК, Xbox Series X и S. Одновременно с релизом игра также появится в каталоге Xbox Game Pass.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Шутер, Xbox,
Теги: s.t.a.l.k.e.r. 2, gsc game world, ролевой шутер
s.t.a.l.k.e.r. 2, gsc game world, ролевой шутер
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