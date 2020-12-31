Студия-разработчик Deemo анонсировала мобильный боевик Binary Gods

Тайваньская студия Rayark Inc. решила порадовать поклонников перед Новым годом и у себя в микроблоге представила концепт-трейлер своего следующего проекта — Binary Gods.

Полутораминутный ролик демонстрирует сцену на мосту, ставшем ареной битвы облачённой в футуристический костюм девушки (предположительно андроид) и роботизированных неприятелей.

Судя по всему, один из противников — мутант мега-класса под названием Ravenous Devourer (Ненасытный пожиратель) — выступает в роли босса, однако и ему героиня оказывается не по зубам.

Несмотря на элементы интерфейса, видео представляет собой лишь демонстрацию основной идеи Binary Gods: финальная игра, если доберётся до релиза, будет выглядеть как минимум немного иначе.

Сроки выхода Binary Gods объявлены не были, но можно предположить, что пока проект находится на ранней стадии разработки, раз на данном этапе Rayark Inc. готова поделиться лишь концепт-трейлером.

Неизвестными на настоящий момент остаются и целевые платформы Binary Gods. Интерфейс в ролике намекает на сенсорное управление, поэтому наиболее вероятен релиз на мобильных устройствах.

Помимо Binary Gods, Rayark Inc. трудится над продолжением своего музыкального приключения Deemo. У Deemo II тоже пока нет ни сроков премьеры, ни целевых платформ, зато есть концептуальная короткометражка.