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Lenovo подтвердила существование видеокарт GeForce RTX 3060, RTX 3050 Ti и RTX 3050

Компания Lenovo обновила ассортимент своих игровых десктопов Legion, добавив в их спецификации в качестве доступных опций пока неанонсированные графические ускорители GeForce RTX 3050, RTX 3050 Ti, а также RTX 3060. В частности, новинки предлагаются в составе игровой системы с модельным номером Lenovo Legion R5 28IMB05.

По данным производителя, модель GeForce RTX 3050 оснащена 4 Гбайт видеопамяти GDDR6. Технические характеристики видеокарты не указываются, в данных Lenovo содержится информация о наборе интерфейсов, которыми располагает графический ускоритель. В него входят один DisplayPort 1.4a, один HDMI 2.1, а также один DVI. Модель GeForce RTX 3050 Ti по данным производителя оснащена 6 Гбайт памяти GDDR6, а также тремя DisplayPort 1.4a и одним HDMI 2.1. Что касается GeForce RTX 3060, Lenovo приписывает данной модели 12 Гбайт видеопамяти GDDR6, а также три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1.

Как указывает ресурс VideoCardz, модели GeForce RTX 3060 и RTX 3050 Ti основаны на GPU GA106. По слухам, в первом случае чип имеет на борту 3840 ядер CUDA, во втором — 3584. Младшая модель GeForce RTX 3050 согласно тем же слухам, построена на базе графического процессора GA107, в оснащение которого входят 2304 ядра CUDA.

Весьма вероятно, указывает источник, что NVIDIA представит GeForce RTX 3060 и RTX 3050 Ti в ходе запланированной на 12 января онлайн-трансляции GeForce Special Broadcast. А самую младшую модель придётся подождать чуть дольше.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: lenovo legion, lenovo, игровой компьютер, geforce rtx, nvidia, ampere
lenovo legion, lenovo, игровой компьютер, geforce rtx, nvidia, ampere
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