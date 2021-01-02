В почтовом сервисе Microsoft Outlook появилась функция для более быстрого составления писем

Стало известно о том, что Microsoft интегрирует новую функцию в свой почтовый сервис Outlook, которая поможет быстрее составлять и отправлять электронные письма. Речь идёт об инструменте «Прогнозирование текста» (Text Predictions), который уже стал доступен в веб-версии Outlook и вскоре появится на других платформах.

Согласно имеющимся данным, новая функция использует созданные в Microsoft алгоритмы и работает таким же образом, как инструмент «Умный ввод» (Smart Compose) от Google. Проще говоря, Outlook будет анализировать уже набранный пользователем текст и предлагать варианты завершения предложений.

Источник говорит о том, что в скором времени функция «Прогнозирование текста» станет доступна не только в веб-версии Outlook, но и в почтовом клиенте для Windows 10, а также мобильных приложениях. Использование этой функции позволит пользователям экономить время при составлении писем, давая возможность выбирать наиболее подходящие варианты завершения предложений. Она также поможет снизить количество орфографических и грамматических ошибок в тексте электронных писем.

На всех платформах, включая Windows 10, Android и iOS, функция «Прогнозирование текста» в Outlook будет активирована по умолчанию, но при необходимости пользователи смогут отключить её в настройках. Согласно сообщению разработчиков Microsoft, новая функция будет доступна на всех заявленных платформах до конца февраля этого года.