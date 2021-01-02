Крупная криптобиржа отказалась от поддержки анонимных криптовалют. Курс Monero рухнул на четверть

1 января биржа «Bittrex» объявила о том, что 15 января исключит из листинга анонимные криптовалюты Monero (XMR), Zcash (ZEC) и Dash (Dash). Важно отметить, что это криптовалюты, которые нацелены на сохранение конфиденциальности всех транзакций.

Причиной удаления данных «монет» является следование правилам деанонимизации и борьбе с отмыванием денег, которые выдвигаются правительствами многих стран мира. Не секрет, что часто криптовалюты используются в преступной среде, поэтому правоохранительные структуры стараются бороться с этим.

На это также в июне 2018 года обратил внимание заместитель помощника директора бюро расследований Секретной службы США (US Secret Service’s Office of Investigation) Роберт Нови (Robert Novy). В своём обращении к Конгрессу США он отметил: «Использование таких криптовалют как Monero и Zcash подрывает безопасность страны и даёт преступникам возможность отмывания полученных средств, потому что операции по ним никак не возможно отследить. Нам необходимо разработать регулирующие меры для борьбы с финансовыми преступлениями». Так что крипторынок уже старается следовать этим планам.

На фоне делистинга криптовалют, стоимость Monero (XMR) резко упала со $170 и на данный момент торгуется на уровне $130. Это вы можете увидеть на графике выше. Криптовалюта Zcash торгуется на уровне $58 при капитализации в $1 млрд, до заявления биржевая стоимость Zcash была в районе $70. В свою очередь Dash имеет стоимость около $89 за одну единицу криптовалюты, ранее торги шли на отметке около $100.