3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Представлены флагманы Meizu 18 и Meizu 1...
Новости Hardware

Представлены флагманы Meizu 18 и Meizu 18 Pro — яркие 120-Гц дисплеи, Snapdragon 888 и цена от $680

Компания Meizu сегодня официально представила флагманские смартфоны нового поколения: дебютировали аппараты Meizu 18 и Meizu 18 Pro под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой Flyme 9. Устройства уже доступны для заказа.

Обе модели несут на борту мощный процессор  Snapdragon 888 с восемью ядрами (до 2,84 ГГц), графическим ускорителем Adreno 660 и модемом 5G. Объём оперативной памяти достигает 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 256 Гбайт.

Аппарат Meizu 18 получил 6,2-дюймовый дисплей S-AMOLED E4 формата QHD+ с разрешением 1440 × 3200 точек, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц и пиковой яркостью 1300 кд/м2.

В отверстии по центру в верхней области экрана установлена 20-Мп селфи-камера. Тройная тыльная камера вобрала в себя 64-Мп блок с датчиком Sony IMX682 и максимальной диафрагмой f/1,6, 16-Мп модуль с широкоугольной оптикой и 8-Мп телефотоблок. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой 36-ваттной подзарядки.

Более мощный смартфон Meizu 18 Pro оборудован 6,7-дюймовым экраном: характеристики этой панели, за исключением размера, идентичны версии Meizu 18.

Фронтальная камера способна формировать 44-Мп снимки. Основная камера имеет четырёхмодульную конфигурацию: это 50-Мп датчик Samsung GN1 (f/1,9), блок с 32-Мп сенсором Sony IMX616 и широкоугольной оптикой (130 градусов), 8-Мп компонент с трёхкратным зумом и сенсор 3D ToF. Батарея на 4500 мА·ч поддерживает 40-ваттную подзарядку.

Аппараты наделены экранным сканером отпечатков пальцев, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, контроллером NFC, портом USB Type-C. Доступны следующие версии Meizu 18 / Meizu 18 Pro:

  • 8 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 128 Гбайт — $680 / $770;
  • 8 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 256 Гбайт — $710 / $850;
  • 12 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 256 Гбайт — $770 / $930. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AnTuTu опубликовала список самых мощных смартфонов февраля — лидерами стали аппараты Vivo
У Meizu новый генеральный директор, который поведёт компанию новым курсом
Meizu будет выпускать только флагманские смартфоны
Смартфон Galaxy M62 с аккумулятором на 7000 мА·ч появился на сайте Samsung
Представлен первый в мире смартфон в корпусе из углеродного волокна
Sony готовит первый в мире 1-дюймовый датчик изображения для смартфонов. Он дебютирует в Huawei P50
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: meizu, смартфон
meizu, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Продажи Tesla рухнули в Европе — покупатели стали выбирать электрокары других производителей 189
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется 153
Компьютер месяца — март 2021 года 98
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 92

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10 с четверной камерой, AMOLED-экраном и 33-Вт зарядкой по цене $165
Японский миллиардер ищет 8 человек для совместного путешествия к Луне на корабле SpaceX Starship
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
AMD представила Radeon RX 6700 XT — видеокарту для игр в 1440p. В продаже — с 18 марта по $479
DLP-система Zecurion 11 получила обновлённый интерфейс и расширенные функциональные возможности 22 мин.
Птицы не воруют суда: разработчики объяснили, почему некоторые игроки видели в Valheim летающие лодки 25 мин.
В десктопной версии WhatsApp появилась поддержка голосовых и видеозвонков 28 мин.
Mail.ru Group опубликовала отчёт за 2020 год: соцсети и игровое подразделение принесли компании более 80 % выручки 32 мин.
Слухи: Capcom начала разработку Resident Evil 9 ещё в конце 2018 года 39 мин.
Даты релиза и 10 минут геймплея VR-хоррора Wraith: The Oblivion — Afterlife во вселенной «Мира Тьмы» 2 ч.
Премьеру стратегического экшена Dynasty Warriors 9: Empires перенесли на неопределённый срок 2 ч.
Количество уникальных загрузок мобильной NieR Re[in]carnation превысило 10 млн — игра до сих пор доступна только в Японии 2 ч.
Apple запустила сервис для автоматического переноса фото и видео из iCloud в Google Фото 2 ч.
ИИ-сглаживание AMD FidelityFX Super Resolution появится сразу на всех GPU RDNA, включая Xbox и PlayStation 3 ч.
Samsung представила технологию ISOCELL 2.0, которая должна улучшить качество камер в смартфонах 6 мин.
Японские астрономы приблизились к предсказанию взрывов сверхновых 9 мин.
Equinix Metal предложит серверы со 128-ядерными ARM-процессорами Ampere Altra 18 мин.
СХД IBM Elastic Storage System 5000 обеспечивает ёмкость до 13,5 Пбайт 24 мин.
Sharkoon представила корпус Elite Shark CA300H с необычной фронтальной панелью и стеклянными боковыми панелями 29 мин.
Передовые техпроцессы позволили TSMC нарастить выручку с одной пластины до внушительных $1634 47 мин.
Немецкая Volocopter привлекла для разработки аэротакси ещё 200 млн евро инвестиций 2 ч.
MSI представила собственные версии Radeon RX 6700 XT в исполнениях Gaming и Mech 2X 2 ч.
SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink и успешно вернула ступень Falcon 9. Это был её восьмой полёт 2 ч.
Опубликованы свежие фотографии Марса с китайского зонда «Тяньвэнь-1» 2 ч.