Представлены флагманы Meizu 18 и Meizu 18 Pro — яркие 120-Гц дисплеи, Snapdragon 888 и цена от $680

Компания Meizu сегодня официально представила флагманские смартфоны нового поколения: дебютировали аппараты Meizu 18 и Meizu 18 Pro под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой Flyme 9. Устройства уже доступны для заказа.

Обе модели несут на борту мощный процессор Snapdragon 888 с восемью ядрами (до 2,84 ГГц), графическим ускорителем Adreno 660 и модемом 5G. Объём оперативной памяти достигает 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 256 Гбайт.

Аппарат Meizu 18 получил 6,2-дюймовый дисплей S-AMOLED E4 формата QHD+ с разрешением 1440 × 3200 точек, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц и пиковой яркостью 1300 кд/м2.

В отверстии по центру в верхней области экрана установлена 20-Мп селфи-камера. Тройная тыльная камера вобрала в себя 64-Мп блок с датчиком Sony IMX682 и максимальной диафрагмой f/1,6, 16-Мп модуль с широкоугольной оптикой и 8-Мп телефотоблок. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой 36-ваттной подзарядки.

Более мощный смартфон Meizu 18 Pro оборудован 6,7-дюймовым экраном: характеристики этой панели, за исключением размера, идентичны версии Meizu 18.

Фронтальная камера способна формировать 44-Мп снимки. Основная камера имеет четырёхмодульную конфигурацию: это 50-Мп датчик Samsung GN1 (f/1,9), блок с 32-Мп сенсором Sony IMX616 и широкоугольной оптикой (130 градусов), 8-Мп компонент с трёхкратным зумом и сенсор 3D ToF. Батарея на 4500 мА·ч поддерживает 40-ваттную подзарядку.

Аппараты наделены экранным сканером отпечатков пальцев, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, контроллером NFC, портом USB Type-C. Доступны следующие версии Meizu 18 / Meizu 18 Pro: