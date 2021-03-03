Представлен смартфон Vivo S9 в стиле последних iPhone по цене от $460

Компания Vivo сегодня официально представила продвинутый смартфон S9 под правлением операционной системы OriginOS 1.0 на основе Android 11. Кроме того, анонсирована менее производительная версия аппарата с обозначением S9e. Своим внешним видом новинки напоминают последнее поколение смартфонов Apple — iPhone 12.

«Сердце» Vivo S9 — процессор MediaTek Dimensity 1100, содержащий восемь ядер с частотой до 2,6 ГГц, графический ускоритель Mali-G77 MC9 и модем 5G. Объём оперативной памяти составляет 8 или 12 Гбайт, ёмкость флеш-модуля — 128 и 256 Гбайт соответственно.

Экран Full HD+ AMOLED с диагональю 6,44 дюйма обладает разрешением 2400 × 1080 точек, частотой обновления 90 Гц и 98-процентным охватом цветового пространства NTSC. Яркость достигает 1300 кд/м2.

Спереди установлена двойная селфи-камера с 44-Мп основным сенсором (f/2,2) и дополнительным 8-Мп датчиком. Тройная тыльная камера вобрала в себя 64-Мп блок (f/1,7) с оптической стабилизацией, 8-Мп модуль с широкоугольной оптикой (119°) и 2-Мп макромодуль.

Присутствуют экранный дактилоскопический сканер, адаптеры Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1, контроллер NFC, порт USB Type-C. Габариты составляют 158,39 × 73,87 × 7,35 мм, вес — 173 г. Аккумулятор имеет ёмкость 4000 мА·ч и поддерживает 33-ваттную подзарядку.

Цена Vivo S9 начинается с $460. А за $370 можно купить версию Vivo S9e, которая оборудована чипом MediaTek Dimensity 820, 32-Мп фронтальной камерой и батареей на 4100 мА·ч.