Видео: EA и Panic Button показали, как Apex Legends выглядит на Nintendo Switch

Издательство Electronic Arts и студия Panic Button представили трейлер игрового процесса сетевого шутера Apex Legends для Nintendo Switch. Игра уже вышла на ПК и других консолях, а в этом месяце появится на гибридной системе Nintendo.

Apex Legends для Nintendo Switch разрабатывает студия Panic Button, которая уже выпустила на консоль DOOM (2016), Wolfenstein II: The New Colossus, Warframe, DOOM Eternal и другие игры. В трейлере можно увидеть, как шутер выглядит на гибридной консоли. В первую очередь в глаза бросается пониженное качество графики, в том числе разрешения.

Apex Legends — это условно-бесплатная королевская битва от создателей серии Titanfall и приключенческого экшена Star Wars Jedi: Fallen Order. Для участия в сражениях на выбор пользователям предоставляется ряд персонажей, которые обладают уникальными особенностями. В одном матче участвует до 60 игроков, которые поделены на группы по три человека. Тот отряд, который останется в живых до самого конца, победит.

На Nintendo Switch игрокам будет представлено 30 бесплатных уровней и бонус двойного опыта в течение первых двух недель после запуска. Кроме того, в ограниченный период геймеры смогут получить новый облик Патфайндера.

Apex Legends выйдет на Nintendo Switch уже 9 марта. В настоящее время игра доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и S.