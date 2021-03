Шпионский VR-боевик I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar выйдет на PS VR в этом году

Студия Schell Games объявила, что шпионский VR-экшен I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar выйдет на PlayStation VR в этом году. Продолжение первой части было анонсировано в январе для неназванных платформ, но можно предположить, что основные гарнитуры виртуальной реальности в деле — у игры есть страница в Steam.

«Мы невероятно рады вернуться на PlayStation VR с продолжением», — сказал режиссёр проекта Чарли Эмис (Charlie Amis). — Мы никогда не сомневались в этом решении. Агенты на PS VR являются неотъемлемой частью нашего сообщества, и мы с нетерпением ждём, когда игроки, как новые, так и уже знакомые с игрой, испытают новые повороты, тайны, опасности и головоломки, которые предлагает IEYTD2».

I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar продолжит сюжет, начатый в первой части. На этот раз Агентство поручило вам работу под прикрытием, чтобы положить конец планам организации «Зораксис», которая хочет захватить мир. Игрокам предстоит использовать телекинетические способности, чтобы раскрыть заговор и помешать злодеям.