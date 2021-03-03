Видео: новые кадры геймплея и высказывания российских блогеров в релизном трейлере Loop Hero

Издательство Devolver Digital в своём официальном микроблоге сообщило о выходе релизного трейлера карточного роглайк-приключения Loop Hero от независимой российской студии Four Quarters.

Опубликованный ролик доступен для просмотра в двух вариантах: на английском и русском. В обоих случаях зрителей ждёт демонстрация игрового процесса с вкраплениями хвалебных высказываний об игре известных блогеров.

Что касается конкретно отечественных стримеров, то своим мнением о Loop Hero поделились BlackUFA, guit88Man и WELOVEGAMES. Все трое отметили невероятную увлекательность проекта.

Напомним, Loop Hero предложит разорвать временную петлю, в которой внутриигровой мир оказался из-за злого Лича. Делать это предстоит с помощью колоды загадочных карт, отвечающих за размещение зданий и элементов ландшафта на пути героя.

Loop Hero поступит в продажу завтра, 4 марта, для ПК (Steam). Предзаказы уже открыты (до 11 марта действует 15-процентная скидка), а на странице проекта доступна бесплатная демоверсия.