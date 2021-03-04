Аниме-файтинг Guilty Gear: Strive не выйдет в апреле

Японская студия Arc System Works у себя в микроблоге сообщила о вынужденном переносе даты премьеры предстоящего аниме-файтинга Guilty Gear: Strive на более поздний срок.

Напомним, релиз Guilty Gear: Strive ожидался в конце 2020 года, однако из-за последствий пандемии COVID-19 выход наметили сперва на начало 2021-го, потом на весну и в итоге на 9 апреля.

Как стало известно, в обозначенные сроки разработчики подготовить игру к выпуску не успеют. Отныне планируется, что Guilty Gear: Strive поступит в продажу 11 июня текущего года.

Вслед за переносом проекта был отложен и старт раннего доступа для покупателей расширенного и полного изданий. Эти пользователи смогут начать играть в Guilty Gear: Strive за три дня до релиза — 8 июня.

Судя по всему, на сей раз с последствиями пандемии задержка не связана. В обращении к игрокам по поводу переноса говорится о получении «ценных отзывов» по итогам недавней открытой «беты».

«Нам требуется дополнительное время, чтобы отполировать некоторые аспекты игры, включая онлайн-лобби и стабильность серверов», — обозначила свою задачу на ближайшие месяцы Arc System Works.

Guilty Gear: Strive разрабатывается для PC (Steam), PS4 и PS5. Несмотря на перенос, сбор предварительных заказов приостанавливать не стали — игра осталась доступна для покупки на всех целевых платформах.