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Новости Hardware

Redmi продала 300 тысяч смартфонов Redmi K40 и K40 Pro за пять минут

Бренд Redmi отчитался о продажах новинок Redmi K40 и K40 Pro. Оказалось, что компания распродала всю партию в объёме 300 тысяч устройств всего в течение 5 минут после старта продаж. Об этом сообщается на странице компании в Weibo.

SlashGear

SlashGear

Новинки Redmi отличаются впечатляющими характеристиками при доступной цене. Например, K40 оснащён процессором Snapdragon 870, графическим ускорителем Adreno 650, 20-мегапиксельной селфи-камерой и 48-мегапиксельным основным модулем. K40 Pro получил Snapdragon 888, Adreno 660 и 64-мегапиксельный основной фотосенсор. 

Оба устройства оснащены дисплеями на 120 Гц с разрешением Full HD+ и частотой опроса сенсора 360 Гц. Смартфоны также получили быструю зарядку на 33 Вт. Объём хранилища и оперативной памяти зависит от комплектации. Стоимость K40 составляет от $310 до $420, а K40 Pro от $430 до $575.

Учитывая популярность устройства, компания уже назвала дату поставки новой партии смартфонов. Продажи возобновятся 8 марта.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: xiaomi, redmi, смартфоны
xiaomi, redmi, смартфоны
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