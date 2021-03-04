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Смартфон Compal CHEESE с гибким дисплеем ориентирован на фотосъёмку

Известный тайваньский производитель электроники Compal показал любопытный смартфон под названием CHEESE: устройство, оборудованное гибким дисплеем, предназначено прежде всего для осуществления фотосъёмки.

В базовом режиме использования CHEESE выглядит как стандартный аппарат моноблочного типа. В верхней части дисплея предусмотрен вырез, в котором установлена двойная камера.

Тыльная камера отсутствует. Для осуществления обычной фото- или видеосъёмки необходимо загнуть верхнюю треть корпуса с селфи-блоком на 180 градусов: в результате двойная фронтальная камера окажется сзади.

В сложенном состоянии находящаяся на тыльной стороне устройства секция дисплея может использоваться для вывода каких-либо изображений, призванных привлечь внимание объекта съёмки. Для управления при этом могут применяться кнопки на боковой грани аппарата. Иными словами, смартфон трансформируется в некое подобие классической компактной фотокамеры.

В нижней части необычного гаджета просматриваются две решётки динамиков и порт USB Type-C. Другие технические характеристики не приводятся.

На данный момент Compal CHEESE — это лишь концептуальное устройство. Планы по его выводу на коммерческий рынок разработчик не раскрывает. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: compal, гибкий дисплей, смартфон, концепт, гибкая электроника
compal, гибкий дисплей, смартфон, концепт, гибкая электроника
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