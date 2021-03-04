Xiaomi представила Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Max — квадрокамеры, 120-Гц экраны AMOLED и цена от $220

Компания Xiaomi, как и было обещано, представила сегодня смартфоны Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max — аппараты среднего уровня, построенные на процессоре Snapdragon 732G с восемью ядрами, ускорителем Adreno 618 и модемом 4G.

В оснащение новинок вошёл дисплей Full HD+ AMOLED с диагональю 6,67 дюйма. Эта панель обладает разрешением 2400 × 1080 точек, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 1200 кд/м2 и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Частота отклика сенсорного слоя достигает 240 Гц. Использовано защитное стекло Corning Gorilla Glass 5.

16-мегапиксельная селфи-камера расположена в небольшом отверстии по центру в верхней области экрана. Есть слот microSD, боковой дактилоскопический сканер, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, инфракрасный приёмопередатчик, стереофонические динамики, 3,5-мм гнездо для наушников и порт USB Type-C.

Смартфоны оснащены четверной тыльной камерой. У версии Redmi Note 10 Pro задействованы 64-Мп основной датчик Samsung ISOCELL GW3, 8-Мп блок с широкоугольной оптикой (120 градусов), 2-Мп сенсор глубины и 5-Мп макромодуль. Вариант Redmi Note 10 Pro Max получил 108-Мп основной датчик Samsung HM2 вместо 64-Мп.

За питание отвечает мощный аккумулятор на 5020 мА·ч с поддержкой 33-ваттной подзарядки. Установлена операционная система Android 11 с надстройкой MIUI 12. Доступны следующие модификации Redmi Note 10 Pro / Note 10 Pro Max: