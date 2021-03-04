Передовые техпроцессы позволили TSMC нарастить выручку с одной пластины до внушительных $1634

Проблема консолидации полупроводниковой отрасли давно известна: чем сложнее становятся техпроцессы, тем больше средств требуется на их освоение, и тем меньшее количество производителей способно это сделать. Но тем, кто осваивает эти техпроцессы, они приносят более высокую прибыль. Расчёты показывают, что использование передовых техпроцессов позволяет TSMC повысить выручку до $1634 с одной пластины.

Такими данными располагают эксперты IC Insights, которые сопоставляют удельную выручку в пересчёте на одну пластину среди основных игроков контрактного рынка. Samsung Electronics на сравнительный график не попала — очевидно, по той причине, что основную часть продукции выпускает для собственных нужд. В 2020 году, как отмечают авторы исследования, TSMC была единственным чисто контрактным производителем, предлагавшим клиентам услуги по выпуску 5-нм продукции. Около 16 клиентов TSMC, по данным источника, обратились к компании за услугами по выпуску продукции с использованием 7-нм и 5-нм технологий. Их совокупная выручка превысила $1 млрд, что поспособствовало росту концентрации выручки самой TSMC.

Так, если в 2019 году TSMC получала с одной кремниевой пластины не более $1530, то в 2020 году сумма выросла до $1634. Это на 66 % больше, чем у ближайшего конкурента, коим можно считать GlobalFoundries. Компания TSMC также является единственной в четвёрке, у которой концентрация выручки в последние годы растёт, а не падает. Одновременно растут и расходы — в текущем году TSMC закладывает в бюджет капитальные затраты в размере почти $28 млрд. Опытное производство 3-нм изделий компания наладит в этом году, а серийное — во второй половине следующего.