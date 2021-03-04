3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиПередовые техпроцессы позволили TSMC нар...
Новости Hardware

Передовые техпроцессы позволили TSMC нарастить выручку с одной пластины до внушительных $1634

Проблема консолидации полупроводниковой отрасли давно известна: чем сложнее становятся техпроцессы, тем больше средств требуется на их освоение, и тем меньшее количество производителей способно это сделать. Но тем, кто осваивает эти техпроцессы, они приносят более высокую прибыль. Расчёты показывают, что использование передовых техпроцессов позволяет TSMC повысить выручку до $1634 с одной пластины.

Источник изображения: IC Insights

Источник изображения: IC Insights

Такими данными располагают эксперты IC Insights, которые сопоставляют удельную выручку в пересчёте на одну пластину среди основных игроков контрактного рынка. Samsung Electronics на сравнительный график не попала — очевидно, по той причине, что основную часть продукции выпускает для собственных нужд. В 2020 году, как отмечают авторы исследования, TSMC была единственным чисто контрактным производителем, предлагавшим клиентам услуги по выпуску 5-нм продукции. Около 16 клиентов TSMC, по данным источника, обратились к компании за услугами по выпуску продукции с использованием 7-нм и 5-нм технологий. Их совокупная выручка превысила $1 млрд, что поспособствовало росту концентрации выручки самой TSMC.

Источник изображения: IC Insights

Источник изображения: IC Insights

Так, если в 2019 году TSMC получала с одной кремниевой пластины не более $1530, то в 2020 году сумма выросла до $1634. Это на 66 % больше, чем у ближайшего конкурента, коим можно считать GlobalFoundries. Компания TSMC также является единственной в четвёрке, у которой концентрация выручки в последние годы растёт, а не падает. Одновременно растут и расходы — в текущем году TSMC закладывает в бюджет капитальные затраты в размере почти $28 млрд. Опытное производство 3-нм изделий компания наладит в этом году, а серийное — во второй половине следующего.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TSMC удвоит производство 5-нм чипов в этом году
AMD проявила интерес к 6-нм техпроцессу TSMC — его могут использовать для будущих GPU
Китай приложит усилия к созданию собственных средств разработки и производства полупроводниковых компонентов
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется
Китайский контрактный производитель 7-нм чипов HSMC уволит всех сотрудников, так и не начав работу
Ветераны NVIDIA, AMD, Intel и ARM создали в Китае компанию по разработке графических процессоров
Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: tsmc, globalfoundries, полупроводники, литография, аналитика
tsmc, globalfoundries, полупроводники, литография, аналитика
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Продажи Tesla рухнули в Европе — покупатели стали выбирать электрокары других производителей 189
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется 153
Компьютер месяца — март 2021 года 98
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 92

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10 с четверной камерой, AMOLED-экраном и 33-Вт зарядкой по цене $165
Японский миллиардер ищет 8 человек для совместного путешествия к Луне на корабле SpaceX Starship
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
AMD представила Radeon RX 6700 XT — видеокарту для игр в 1440p. В продаже — с 18 марта по $479
DLP-система Zecurion 11 получила обновлённый интерфейс и расширенные функциональные возможности 22 мин.
Птицы не воруют суда: разработчики объяснили, почему некоторые игроки видели в Valheim летающие лодки 25 мин.
В десктопной версии WhatsApp появилась поддержка голосовых и видеозвонков 28 мин.
Mail.ru Group опубликовала отчёт за 2020 год: соцсети и игровое подразделение принесли компании более 80 % выручки 32 мин.
Слухи: Capcom начала разработку Resident Evil 9 ещё в конце 2018 года 39 мин.
Даты релиза и 10 минут геймплея VR-хоррора Wraith: The Oblivion — Afterlife во вселенной «Мира Тьмы» 2 ч.
Премьеру стратегического экшена Dynasty Warriors 9: Empires перенесли на неопределённый срок 2 ч.
Количество уникальных загрузок мобильной NieR Re[in]carnation превысило 10 млн — игра до сих пор доступна только в Японии 2 ч.
Apple запустила сервис для автоматического переноса фото и видео из iCloud в Google Фото 2 ч.
ИИ-сглаживание AMD FidelityFX Super Resolution появится сразу на всех GPU RDNA, включая Xbox и PlayStation 3 ч.
Samsung представила технологию ISOCELL 2.0, которая должна улучшить качество камер в смартфонах 6 мин.
Японские астрономы приблизились к предсказанию взрывов сверхновых 9 мин.
Equinix Metal предложит серверы со 128-ядерными ARM-процессорами Ampere Altra 18 мин.
СХД IBM Elastic Storage System 5000 обеспечивает ёмкость до 13,5 Пбайт 24 мин.
Sharkoon представила корпус Elite Shark CA300H с необычной фронтальной панелью и стеклянными боковыми панелями 29 мин.
Передовые техпроцессы позволили TSMC нарастить выручку с одной пластины до внушительных $1634 47 мин.
Немецкая Volocopter привлекла для разработки аэротакси ещё 200 млн евро инвестиций 2 ч.
MSI представила собственные версии Radeon RX 6700 XT в исполнениях Gaming и Mech 2X 2 ч.
SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink и успешно вернула ступень Falcon 9. Это был её восьмой полёт 2 ч.
Опубликованы свежие фотографии Марса с китайского зонда «Тяньвэнь-1» 2 ч.