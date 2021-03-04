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Даты релиза и 10 минут геймплея VR-хоррора Wraith: The Oblivion — Afterlife во вселенной «Мира Тьмы»

Издательство Paradox Interactive и студия Fast Travel Games уточнили сроки выхода Wraith: The Oblivion — Afterlife, первой VR-игры во вселенной «Мира Тьмы» (World of Darkness) и первой игровой адаптации настольной RPG Wraith: The Oblivion. Также разработчики представили 10-минутную запись геймплея.

В первую очередь Wraith: The Oblivion — Afterlife станет доступна на Oculus Rift и Oculus Quest — релиз на этих платформах состоится 22 апреля. Цена составит $29,99, €24,99 или £24,99. Для Steam VR игра станет доступна 25 мая. Точную дату выхода на PlayStation VR создатели не назвали, но подтвердили, что владельцы PlayStation 4 смогут купить хоррор в 2021 году.

В январе разработчики опубликовали трейлер, посвящённый Тени (The Shadow) — злому двойнику и компаньону главного героя. «Называйте его дьяволом за плечом или голосом в голове, который говорит вам делать то, чего вам на самом деле не стоит делать», — отметили они.

Wraith: The Oblivion — Afterlife была анонсирована в июне 2020 года. Игроки выступят в роли призрака Эда Миллера (Ed Miller) — фотографа, умершего во время спиритического сеанса. Используя сверхъестественные способности, ему предстоит раскрыть тайны поместья Баркли (Barclay) и узнать правду о своей смерти. По словам авторов, они старались как можно реже использовать скриптовые моменты.

Сверхспособности позволят герою проходить сквозь стены, следить за передвижением других призраков и перемещать объекты на расстоянии. Особняк описывается как «пышная резиденция, полная голливудского декаданса, свидетельств проводившихся оккультных исследований и ужасающих монстров, жаждущих мести». Каждый из враждебных призраков имеет уникальную предысторию и свою роль в происходящем. Герой не может с ними сражаться, поэтому должен избегать встречи с ними.

Wraith: The Oblivion — Afterlife
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На этой неделе СМИ опубликовали предварительные обзоры, основанные на демоверсии. В целом журналисты называют её многообещающей. В превью UploadVR (этот ресурс регулярно публикует эксклюзивную информацию о проекте) отмечается, что в игре есть все составляющие «напряжённого VR-приключения, опирающегося на стелс и жуткую атмосферу», и что демо «содержит намёки на более пугающий геймплей». Android Central заметил, что Wraith: The Oblivion — Afterlife «будто пришла из золотого века хорроров» и похвалил разработчиков за выдержанную атмосферу и проработанный дизайн поместья.

Творческий директор Fast Travel Games Эрик Одельдаль (Erik Odeldahl), некогда работавший над Mirror’s Edge Catalyst в качестве ведущего дизайнера, признавался, что черпает вдохновение из Amnesia: The Dark Descent и Alien: Isolation. Прошлые VR-проекты студии (Apex Construct, The Curious Tale of the Stolen Pets и Budget Cuts 2: Mission Insolvency) были хорошо приняты прессой и игроками.

Концепт-арт

Концепт-арт

В феврале Nacon выпустила ролевой экшен Werewolf: The Apocalypse — Earthblood от Cyanide Studio, также основанный на вселенной «Мира Тьмы». В основном он получил низкие оценки прессы (Metacritic — 43–57/100). Ещё одна игра в данном сеттинге, Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, не выйдет в этом году: на прошлой неделе Paradox Interactive объявила о передаче разработки другой студии и переносе релиза на неопределённый срок.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Ужастик, Игры для Android, PlayStation,
Теги: wraith: the oblivion — afterlife, paradox interactive, fast travel games, хоррор, vr
wraith: the oblivion — afterlife, paradox interactive, fast travel games, хоррор, vr
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