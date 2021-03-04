Sharkoon представила корпус Elite Shark CA300H с необычной фронтальной панелью и стеклянными боковыми панелями

Компания Sharkoon Technologies пополнила серию игровых компьютерных корпусов Elite Shark новой моделью Elite Shark CA300H. Новинка позволяет проводить установку материнской платы типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX или E-ATX. Корпус Elite Shark CA300H получил довольно открытую фронтальную панель с узорными вырезами, за которой скрываются три предустановленных 120-мм вентилятора охлаждения.

При желании компактные 120-мм вентиляторы можно заменить на более крупные 140-мм. Спереди предусмотрено место под установку радиатора системы жидкостного охлаждения размером до 420 мм, сверху — до 360 мм. Максимальная высота процессорного кулера может достигать 165 мм.

Левая и правая боковые стенки выполнены из закалённого стекла. На правой стороне нижняя часть стенки затемнена, что позволяет скрыть отсек с блоком питания и кабели, сохранив эстетику внешнего вида собранной системы.

Панель внешних интерфейсов располагается сбоку. На неё выведены два порта USB 3.0, разъём USB Type-C, гнёзда для наушников и микрофона.

Внутри хватит места для установки до восьми карт расширения, до четырёх жёстких дисков 3,5 дюйма и до семи твердотельных накопителей 2,5 дюйма. Длина видеокарты ограничена 425 мм, блока питания — до 240 мм.

Корпус поставляется в белом и чёрном вариантах исполнения. Рекомендованная стоимость Elite Shark CA300H составляет 155 евро.