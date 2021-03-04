3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостикорпуса, настольные компьютерыSharkoon представила корпус Elite Shark ...
Новости Hardware

Sharkoon представила корпус Elite Shark CA300H с необычной фронтальной панелью и стеклянными боковыми панелями

Компания Sharkoon Technologies пополнила серию игровых компьютерных корпусов Elite Shark новой моделью Elite Shark CA300H. Новинка позволяет проводить установку материнской платы типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX или E-ATX. Корпус Elite Shark CA300H получил довольно открытую фронтальную панель с узорными вырезами, за которой скрываются три предустановленных 120-мм вентилятора охлаждения.

При желании компактные 120-мм вентиляторы можно заменить на более крупные 140-мм. Спереди предусмотрено место под установку радиатора системы жидкостного охлаждения размером до 420 мм, сверху — до 360 мм. Максимальная высота процессорного кулера может достигать 165 мм.

Левая и правая боковые стенки выполнены из закалённого стекла. На правой стороне нижняя часть стенки затемнена, что позволяет скрыть отсек с блоком питания и кабели, сохранив эстетику внешнего вида собранной системы.

Панель внешних интерфейсов располагается сбоку. На неё выведены два порта USB 3.0, разъём USB Type-C, гнёзда для наушников и микрофона.

Внутри хватит места для установки до восьми карт расширения, до четырёх жёстких дисков 3,5 дюйма и до семи твердотельных накопителей 2,5 дюйма. Длина видеокарты ограничена  425 мм, блока питания — до 240 мм.

Корпус поставляется в белом и чёрном вариантах исполнения. Рекомендованная стоимость Elite Shark CA300H составляет 155 евро.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлена механическая клавиатура Sharkoon Skiller SGK30 с RGB-подсветкой
Sharkoon представила игровую мышь Shark Force II всего за 10 евро
Представлена игровая мышь Sharkoon Light² S с подсветкой весом менее 80 граммов
ПК-корпус Sharkoon TG5 RGB Silent PCGH Edition спроектирован с прицелом на тишину
В России стартовали продажи мощного игрового компьютера HYPERPC INVADER
GeForce RTX 3080 попытались охладить пассивно. Вышло дорого и неэффективно
Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: sharkoon, компьютерный корпус
sharkoon, компьютерный корпус
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Продажи Tesla рухнули в Европе — покупатели стали выбирать электрокары других производителей 190
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется 153
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 101
Компьютер месяца — март 2021 года 98

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
AMD представила Radeon RX 6700 XT — видеокарту для игр в 1440p. В продаже — с 18 марта по $479
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Японский миллиардер ищет 8 человек для совместного путешествия к Луне на корабле SpaceX Starship
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10 с четверной камерой, AMOLED-экраном и 33-Вт зарядкой по цене $165
Microsoft начала тестирование обновлённого новостного виджета в Windows 10 13 мин.
DLP-система Zecurion 11 получила обновлённый интерфейс и расширенные функциональные возможности 46 мин.
Птицы не воруют суда: разработчики объяснили, почему некоторые игроки видели в Valheim летающие лодки 49 мин.
В десктопной версии WhatsApp появилась поддержка голосовых и видеозвонков 52 мин.
Mail.ru Group опубликовала отчёт за 2020 год: соцсети и игровое подразделение принесли компании более 80 % выручки 56 мин.
Слухи: Capcom начала разработку Resident Evil 9 ещё в конце 2018 года 2 ч.
Даты релиза и 10 минут геймплея VR-хоррора Wraith: The Oblivion — Afterlife во вселенной «Мира Тьмы» 2 ч.
Премьеру стратегического экшена Dynasty Warriors 9: Empires перенесли на неопределённый срок 2 ч.
Количество уникальных загрузок мобильной NieR Re[in]carnation превысило 10 млн — игра до сих пор доступна только в Японии 3 ч.
Apple запустила сервис для автоматического переноса фото и видео из iCloud в Google Фото 3 ч.
Samsung представила технологию ISOCELL 2.0, которая должна улучшить качество камер в смартфонах 30 мин.
Японские астрономы приблизились к предсказанию взрывов сверхновых 33 мин.
Equinix Metal предложит серверы со 128-ядерными ARM-процессорами Ampere Altra 42 мин.
СХД IBM Elastic Storage System 5000 обеспечивает ёмкость до 13,5 Пбайт 48 мин.
Sharkoon представила корпус Elite Shark CA300H с необычной фронтальной панелью и стеклянными боковыми панелями 53 мин.
Передовые техпроцессы позволили TSMC нарастить выручку с одной пластины до внушительных $1634 2 ч.
Немецкая Volocopter привлекла для разработки аэротакси ещё 200 млн евро инвестиций 2 ч.
MSI представила собственные версии Radeon RX 6700 XT в исполнениях Gaming и Mech 2X 2 ч.
SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink и успешно вернула ступень Falcon 9. Это был её восьмой полёт 2 ч.
Опубликованы свежие фотографии Марса с китайского зонда «Тяньвэнь-1» 3 ч.