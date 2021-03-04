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Японские астрономы приблизились к предсказанию взрывов сверхновых

Астрономы из Токийского университета разработали методику точного измерения температуры поверхности красных звезд-сверхгигантов. Получение этой информации даёт понимание о физических процессах в звёздах на том этапе, когда они готовы взорваться и стать сверхновыми. Данные о температуре могут помочь предсказать появление сверхновых и, в целом, позволят больше узнать о Вселенной.

Спектрограф Источник изображения: Kyoto Sangyo University

Спектрограф WINERED. Источник изображения: Kyoto Sangyo University

Традиционные методы определения температуры звёзд в случае красных звезд-сверхгигантов неприменимы. Верхние газообразные слои красных сверхгигантов лишают астрономов возможности узнать о температуре звезды, например, по яркости её свечения. Спектральный анализ тоже не позволяет напрямую связать линии поглощения с температурой звезды. Но это оказалось можно сделать благодаря сравнительным наблюдениям за спектром.

В прошлом году японские астрономы получили в свои руки новый спектрометр WINERED. Этот инструмент нацелен на поиски металлов в эпоху ранней Вселенной. Как выяснилось, WINERED способен помочь в оценке температуры красных звезд-сверхгигантов. Астрономы вычисли зависимость взаимного расположения линий поглощения в спектре железа от температуры поверхности красных сверхгигантов. Эта зависимость была проверена на звёздах других типов, яркость свечения которых позволяет оценить температуру визуальным способом. В обоих случаях данные совпали, что позволяет применить новый спектральный метод для оценки температуры красных звезд-сверхгигантов.

Бетельгейзе между двух (оранжевых) пылевых облаков. Источник изображения: Andrew Klinger

Бетельгейзе между двух (оранжевых) пылевых облаков. Источник изображения: Andrew Klinger

Сверхновые II типа, которые возникают после взрыва красных звезд-сверхгигантов, служат источниками материи для новых звёздных образований. Они играют важную роль во Вселенной. Было бы заманчиво научиться точно предсказывать даты взрывов таких космических объектов. Например, в прошлом году наблюдалось загадочное явление с изменением яркости Бетельгейзе, которая является красным сверхгигантом и может в любое время превратиться в сверхновую. Может новые знания помогут предсказать, когда это произойдёт?

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: астрономия, звёзды, сверхновая, измерения
астрономия, звёзды, сверхновая, измерения
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