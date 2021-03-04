3DNewsНовости SoftwareОперационные системыMicrosoft начала тестирование обновлённо...
Новости Software

Microsoft начала тестирование обновлённого новостного виджета в Windows 10

Поскольку большинство людей узнают новости в интернете, Microsoft работает над тем, чтобы сделать проще и удобнее просмотр такого контента в Windows 10. Для этого разработчики добавили специальный виджет на панель задач. На этом работа не закончилась, и на этой неделе новостной виджет получил обновление, которое стало доступно участникам инсайдерской программы Microsoft на канале Dev (ранний доступ).

Прежде всего стоит отметь, что новостная лента стала более красочной. Плитки с новостями раскрашены в разные цвета, тогда как в предыдущей версии панели все они были серыми. При выборе опции «Увидеть больше новостей» открывается развёрнутая версия панели, новости в которой отображаются не так, как это было ранее.

Каждая новость помещена в более крупный блок, в котором помимо названия статьи размещена часть текста. Такой подход позволит узнать больше о той или иной новости, чтобы определиться, следует ли открывать для прочтения полную версию статьи. Кроме того, разработчики добавили возможность использования эмодзи, чтобы пользователи могли обозначить своё отношение к просмотренным новостям.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время обновлённый новостной виджет доступен для участников инсайдерской программы из США. Позднее Microsoft распространит обновление на другие регионы. Вместе с этим обновлением разработчики также выпустили несколько незначительных исправлений для Windows 10.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft упомянула появление «следующего поколения Windows»
Microsoft выпустила предварительную сборку Windows Server 2022
Корпоративная версия Windows 10 прошла сертификацию ФСТЭК России
Мобильная ОС Huawei HarmonyOS оказалась форком Android. Обновлено: Huawei всё отрицает
Xiaomi проведёт глобальный запуск MIUI 12.5 уже 8 февраля
Xiaomi открыла программу бета-тестирования глобальной MIUI 12.5
Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: windows 10, новости, операционная система, microsoft
windows 10, новости, операционная система, microsoft
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Продажи Tesla рухнули в Европе — покупатели стали выбирать электрокары других производителей 189
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется 153
Компьютер месяца — март 2021 года 98
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 92

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
AMD представила Radeon RX 6700 XT — видеокарту для игр в 1440p. В продаже — с 18 марта по $479
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Японский миллиардер ищет 8 человек для совместного путешествия к Луне на корабле SpaceX Starship
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10 с четверной камерой, AMOLED-экраном и 33-Вт зарядкой по цене $165
DLP-система Zecurion 11 получила обновлённый интерфейс и расширенные функциональные возможности 34 мин.
Птицы не воруют суда: разработчики объяснили, почему некоторые игроки видели в Valheim летающие лодки 37 мин.
В десктопной версии WhatsApp появилась поддержка голосовых и видеозвонков 40 мин.
Mail.ru Group опубликовала отчёт за 2020 год: соцсети и игровое подразделение принесли компании более 80 % выручки 44 мин.
Слухи: Capcom начала разработку Resident Evil 9 ещё в конце 2018 года 51 мин.
Даты релиза и 10 минут геймплея VR-хоррора Wraith: The Oblivion — Afterlife во вселенной «Мира Тьмы» 2 ч.
Премьеру стратегического экшена Dynasty Warriors 9: Empires перенесли на неопределённый срок 2 ч.
Количество уникальных загрузок мобильной NieR Re[in]carnation превысило 10 млн — игра до сих пор доступна только в Японии 2 ч.
Apple запустила сервис для автоматического переноса фото и видео из iCloud в Google Фото 2 ч.
ИИ-сглаживание AMD FidelityFX Super Resolution появится сразу на всех GPU RDNA, включая Xbox и PlayStation 3 ч.
Samsung представила технологию ISOCELL 2.0, которая должна улучшить качество камер в смартфонах 18 мин.
Японские астрономы приблизились к предсказанию взрывов сверхновых 21 мин.
Equinix Metal предложит серверы со 128-ядерными ARM-процессорами Ampere Altra 30 мин.
СХД IBM Elastic Storage System 5000 обеспечивает ёмкость до 13,5 Пбайт 36 мин.
Sharkoon представила корпус Elite Shark CA300H с необычной фронтальной панелью и стеклянными боковыми панелями 41 мин.
Передовые техпроцессы позволили TSMC нарастить выручку с одной пластины до внушительных $1634 59 мин.
Немецкая Volocopter привлекла для разработки аэротакси ещё 200 млн евро инвестиций 2 ч.
MSI представила собственные версии Radeon RX 6700 XT в исполнениях Gaming и Mech 2X 2 ч.
SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink и успешно вернула ступень Falcon 9. Это был её восьмой полёт 2 ч.
Опубликованы свежие фотографии Марса с китайского зонда «Тяньвэнь-1» 2 ч.