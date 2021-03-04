Microsoft начала тестирование обновлённого новостного виджета в Windows 10

Поскольку большинство людей узнают новости в интернете, Microsoft работает над тем, чтобы сделать проще и удобнее просмотр такого контента в Windows 10. Для этого разработчики добавили специальный виджет на панель задач. На этом работа не закончилась, и на этой неделе новостной виджет получил обновление, которое стало доступно участникам инсайдерской программы Microsoft на канале Dev (ранний доступ).

Прежде всего стоит отметь, что новостная лента стала более красочной. Плитки с новостями раскрашены в разные цвета, тогда как в предыдущей версии панели все они были серыми. При выборе опции «Увидеть больше новостей» открывается развёрнутая версия панели, новости в которой отображаются не так, как это было ранее.

Каждая новость помещена в более крупный блок, в котором помимо названия статьи размещена часть текста. Такой подход позволит узнать больше о той или иной новости, чтобы определиться, следует ли открывать для прочтения полную версию статьи. Кроме того, разработчики добавили возможность использования эмодзи, чтобы пользователи могли обозначить своё отношение к просмотренным новостям.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время обновлённый новостной виджет доступен для участников инсайдерской программы из США. Позднее Microsoft распространит обновление на другие регионы. Вместе с этим обновлением разработчики также выпустили несколько незначительных исправлений для Windows 10.