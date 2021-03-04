Игровая мышь Genesis Krypton 310 с датчиком на 4000 DPI оценена в $30

Бренд Genesis расширил ассортимент игровых устройств ввода, анонсировав мышь Krypton 310, выполненную в корпусе симметричной формы. В продажу манипулятор поступит в течение ближайших недель.

Устройство оборудовано оптическим сенсором Avago A3050, разрешающая способность которого регулируется в диапазоне от 500 до 4000 DPI (точек на дюйм). Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB; длина кабеля — 1,8 метра.

В общей сложности доступны семь программируемых кнопок, в том числе две клавиши в области большого пальца правой руки. Основные переключатели Huano рассчитаны на 20 млн срабатываний.

Мышь наделена многоцветной подсветкой с палитрой из 16 млн оттенков. Предусмотрена встроенная память для хранения пользовательских настроек, а тефлоновые ножки улучшают скольжение.

Частота опроса достигает 1000 Гц, максимальное ускорение — 20g. Габариты составляют 125 × 68 × 39 мм, вес — 94 г. Гарантирована совместимость с операционными системами Windows, Android и Linux.

Приобрести мышь Genesis Krypton 310 можно будет по ориентировочной цене 30 долларов США.