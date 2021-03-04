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Jay-Z продал контрольный пакет акций музыкального сервиса Tidal компании создателя Twitter за почти $300 млн

Компания Square Джека Дорси (Jack Dorsey) приобрела контрольный пакет акций потокового музыкального сервиса Tidal. Последним владел американский музыкант Jay-Z, купивший его в 2015 году. Об этом сообщается в твиттере Дорси.

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Tidal — это норвежский сервис, основанный в 2014 году. Он специализируется на потоковой передаче музыки, подкастов и видео и работает по модели подписки, которая сочетает в себе аудио без потерь качества и клипы высокого разрешения. На платформе представлено более 70 миллионов треков и 250 тысяч клипов. В 2015 году компанию Aspire (владеющую Tidal) купила Project Panther Bidco, принадлежащая Jay-Z. После этого сервис начали продвигать как первую музыкальную потоковую службу, принадлежащую артисту.

По данным издания, сумма сделки составила $297 миллионов. Ожидается, что она будет закрыта во втором квартале 2021 года. После этого Jay-Z войдёт в совет директоров Square. По словам Дорси, он поможет руководить всей компанией, включая мобильный сервис Cash.

«Всё сводится к простой идее: найти новые возможности для поддержки работы артистов. Новые идеи находятся на пересечении сфер и мы верим, что одна из них находится между музыкой и экономикой. Нужно заставить экономику работать для артистов также, как мы сделали это для продавцов», — написал Дорси в твиттере.

Square заявила, что не ожидает значительного влияния финансовых результатов Tidal на доход или прибыль своих сервисов в 2021 году. После покупки музыкальной платформы, акции платёжной компании снизились на 2 %.

Это не первое сотрудничество Дорси и Jay-Z. В середине февраля они договорились о создании траста объёмом в 500 биткоинов для финансирования разработчиков криптовалюты в Африке и Индии. Тогда глава твиттера объявил о поиске трёх членов правления и приложил ссылку на Google Документ для подачи заявки.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: джек дорси, square, jay-z, музыкальный сервис, платёжная система
джек дорси, square, jay-z, музыкальный сервис, платёжная система
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