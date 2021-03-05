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5G-смартфон Vivo Y31s Standard Edition получил чип Dimensity 700 и батарею на 5000 мА·ч

В январе компания Vivo анонсировала смартфон Y31s, оснащённый процессором Qualcomm Snapdragon 480 с модемом 5G и дисплеем формата Full HD+ размером 6,58 дюйма по диагонали. А теперь дебютировала модель Y31s Standard Edition с иными характеристиками.

«Сердце» аппарата — чип MediaTek Dimensity 700, который содержит восемь вычислительных ядер с частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт, а флеш-модуль рассчитан на хранение 128 Гбайт информации.

Устройство оборудовано экраном размером 6,51 дюйма по диагонали, который обладает разрешением HD+ (1600 × 720 точек). В небольшом вырезе в верхней части этой панели находится 8-мегапиксельная камера. Основная двойная камера объединяет блоки на 13 млн (f/2,2) и 2 млн (f/2,4) пикселей.

В арсенале смартфона — адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, боковой дактилоскопический сканер, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки. Габариты составляют 164,15 × 75,35 × 8,50 мм, вес — 188,4 г.

На аппарат установлена операционная система OriginOS 1.0 на базе Android 11. Цена — около 260 долларов США. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: vivo, смартфон
vivo, смартфон
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