К концу десятилетия Европа планирует выпускать до 20 % мирового объёма передовых чипов

Ещё с прошлого года европейские страны пытаются выработать общую программу развития полупроводниковой отрасли, которая позволила бы организовать на территории региона производство 2-нм продукции. Обновлённые планы подразумевают увеличение доли европейской продукции до 20 % в сегменте передовой литографии к 2030 году в стоимостном выражении.

О разработке нового программного документа сообщило на этой неделе агентство Bloomberg. Его рассмотрение Еврокомиссией планируется осуществить на следующей неделе, но основные положения программы ещё могут быть изменены. Организацию производства передовых полупроводниковых компонентов на территории Европы местные власти рассматривали ранее, теперь задаются рамки этого производства — в стоимостном выражении они должны составить не менее 20 % мирового к 2030 году, если говорить о передовых литографических технологиях с нормами ниже 5 нм.

Установление технологического суверенитета будет достигнуто путём снижения степени зависимости Европы от других регионов на критических направлениях, как гласит предварительный вариант документа. Он получил условное название «цифровой компас», и описывает программу развития региона по нескольким направлениям. К концу десятилетия Европа планирует запустить в эксплуатацию не менее десяти тысяч центров обработки данных с нейтральным углеродным следом, а также обеспечить покрытие всех населённых районов сетями связи пятого поколения. К 2025 году Европа рассчитывает запустить свой квантовый суперкомпьютер. Количество молодых компаний с величиной капитализации более $1 млрд к концу десятилетия планируется удвоить. На их развитие будут выделяться дополнительные средства.

Программа развития предусматривает мониторинг промежуточных этапов реализации, ежегодно будет публиковаться подробный прогноз о прогрессе. Для принятия программы её должны одобрить не только все члены Евросоюза, но и региональный парламент. Ещё в октябре прошлого года звучали призывы разработать такой план к марту этого года, так что пока инициатива реализуется в соответствии с намеченным графиком.