Canalys: мировой рынок ПК продолжит рост, несмотря на дефицит компонентов

Компания Canalys обнародовала прогноз по мировому рынку персональных компьютеров на текущий год: в рассмотрение берутся настольные системы, ноутбуки разного типа (включая модели под управлением Chrome OS), а также планшеты.

Сообщается, что, несмотря на дефицит компонентов, отрасль продолжит рост. Так, в первой четверти 2021-го поставки устройств указанных типов поднимутся в годовом исчислении на внушительные 54 %, во втором квартале — на 7 %.

По итогам года в целом объём мирового ПК-рынка в натуральном выражении, как ожидается, достигнет 496,8 млн. Это будет соответствовать росту на 8,4 % по сравнению с прошлым годом.

В сегменте десктопов прогнозируется 4,4-процентное увеличение поставок — до 64,4 млн единиц. Отгрузки ноутбуков, как ожидается, поднимутся на 9,4 %, составив 258,2 млн штук. Спрос на планшеты вырастет на 8,3 % — до 174,2 млн единиц.

Особо отмечается, что в нынешнем году продолжится стремительное развитие сектора портативных компьютеров на базе Chrome OS. Рост поставок здесь может составить около 30 %, а итоговый результат окажется на уровне 40 млн штук.