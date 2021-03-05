Разработчики Outriders рассказали об успехах демоверсии и ближайших патчах для неё

Издательство Square Enix и студия-разработчик People Can Fly на форуме Reddit похвастались первыми успехами демо Outriders и рассказали о ближайших обновлениях пробной версии.

Напомним, ознакомительное издание кооперативного шутера доступно с 25 февраля и предлагает пройти вступительную главу сюжетной кампании — это порядка трёх часов игрового процесса.

Как стало известно, за прошедшую с релиза демо неделю опробовать Outriders решилось более 2 млн человек. В преддверии полноценного запуска разработчики надеются встретить в игре ещё множество новичков.

На старте ознакомительной версии пользователи испытывали проблемы с соединением — система не справлялась с наплывом желающих. Разработчики учли недочёт и обещают, что ситуация не повторится.

Что касается обновлений, то уже сегодня демо получит небольшой патч, который призван внести изменения в баланс (капитаны, Гаусс, добыча) и геймплей на основе первых отзывов игроков.

В начале следующей недели для демо выйдет уже более масштабная заплатка, которая включает функцию размытия в движении и целый ряд исправлений и улучшений для ПК и консолей.

Outriders поступит в продажу 1 апреля текущего года для PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также сервиса Google Stadia. В игре заявлен кроссплей между всеми целевыми платформами.