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Realme оборудует смартфон GT Neo флагманским процессором MediaTek

Накануне компания Realme анонсировала флагманский смартфон GT 5G, оборудованный процессором Qualcomm Snapdragon 888, экраном с частотой обновления 120 Гц и тройной камерой с 64-мегапиксельным сенсором. Как теперь сообщают интернет-источники, к выпуску готовится производительный аппарат Realme GT Neo.

О разработке устройства сообщила сама Realme — в рамках мероприятия, посвящённого выходу упомянутой модели GT 5G. Ожидается, что новинка дебютирует в конце текущего или в начале следующего месяца.

Известно, что аппаратной основой Realme GT Neo послужит процессор Dimensity 1200 — флагманское 6-нанометровое изделие MediaTek. Оно объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 3,0 ГГц, графический ускоритель Mali-G77 MC9 и модем 5G со скоростью передачи данных до 4,7 Гбит/с.

Увы, пока это вся доступная информация о готовящемся смартфоне. Можно предположить, что цена устройства окажется меньше по сравнению с аппаратом Realme GT 5G, который стоит от 430 долларов США.

Скорее всего, новинка будет оборудована экраном формата Full HD+, камерой с тремя или четырьмя датчиками, а также как минимум 6 Гбайт оперативной памяти. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: realme, смартфон
realme, смартфон
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