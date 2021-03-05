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Porsche представила пару невероятно дорогих электрических велосипедов

Porsche — ещё один автопроизводитель, который попробовал свои силы в производстве и продаже электрических велосипедов. Результат представляется одновременно и очень интересным, и очень дорогим. Компания, принадлежащая Volkswagen, объявила, что этой весной начнёт продавать пару продвинутых электрических велосипедов.

Модели электровелосипедов Porsche получили названия Sport и Cross. Первый — это дорожный велосипед, предназначенный для повседневного использования, с полной подвеской, рамой из углеродного волокна, интегрированными передними и задними фонарями, двигателем Shimano и ценой, которая может удивить многих. Sport, вес которого составляет чуть менее 22 кг, обойдётся примерно в $10 700 — дороже большинства автомобилей LADA в стандартной комплектации.

Впрочем, велосипеды с рамой из углеродного волокна традиционно стоят дорого, да и значок Porsche на головной трубе тоже объясняет цену. Вдобавок, энтузиасты гоночных байков тратят массу средств не только на сам велосипед, но и на связанное с ним недешёвое оборудование.

В свою очередь Cross, по словам Porsche, больше подходит для заездов по бездорожью. Он тоже оснащён приводом Shimano, рамой из углеродного волокна и полной подвеской, а также гидравлическими дисковыми тормозами повышенных габаритов Magura-MT Trail, которые являются «термостойкими». Он весит ровно 22 кг и будет продаваться за $8549.

Мотор Shimano EP8, который используется в обоих велосипедах, Porsche описывает как ультракомпактный — он обеспечивает до 25 км/ч скорости в дополнение к педалям. Это многим может показаться недостаточно высоким, но речь идёт о максимальной законной скорости, разрешённой правилами Европейского Союза.

Велосипеды Porsche наверняка найдут аудиторию среди тех людей, которые любят 911 или Taycan, но ещё неизвестно, выльется ли это в долгосрочный бизнес для автопроизводителя или останется разовым экспериментом. Оба велосипеда будут доступны для покупки начиная с весны 2021 года.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: porsche, volkswagen, электровелосипед, велосипед
porsche, volkswagen, электровелосипед, велосипед
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