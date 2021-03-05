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Представлен гигантский складной телевизор C SEED M1 за $400 000, который прячется в полу

Представлен уникальный телевизор C SEED M1: огромная панель, не имеющая на сегодняшний день аналогов, оценена в 400 000 долларов США, или приблизительно 30 млн рублей по нынешнему курсу.

Устройство имеет складную конструкцию. Оно состоит из пяти плоских панелей одинаковой ширины, которые складываются подобно гармошке. В разложенном состоянии размер достигает 165 дюймов по диагонали.

Для C SEED M1 разработана особая система потайного хранения: когда телевизор не используется, специальный моторизованный привод убирает всю конструкцию в отсек в полу, после чего люк закрывается декоративными панелями, повторяющими исполнение напольного покрытия. В результате, устройство попросту исчезает из вида.

В новинке применена технология MicroLED, обеспечивающая великолепное качество изображения. Задействован массив микроскопических светодиодов, размеры которых не превышают нескольких микрон. Данная технология не требует цветовых фильтров или дополнительной подсветки.

Панель обладает разрешением 4К и контрастностью 30 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 160 и 140 градусов соответственно. Система Adaptive Gap Calibration отвечает за формирование единого изображения без разрывов на пяти панелях. 

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: телевизор, складной, смарт-тв, смарт-телевизоры, microled
телевизор, складной, смарт-тв, смарт-телевизоры, microled
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