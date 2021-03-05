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Утечка: стал известен список трофеев второй части сюжетного дополнения к DOOM Eternal

На сайтах, специализирующихся на каталогизации списков достижений видеоигр, появился перечень трофеев для второй части сюжетного дополнения The Ancient Gods к шутеру DOOM Eternal.

Судя по опубликованной на портале Exophase информации, в The Ancient Gods, Part Two пользователям предложат разблокировать семь наград — ровно столько же насчитывала и первая часть аддона.

Помимо задач по сбору страниц кодекса и завершению DLC с пятью лишними жизнями, в списке присутствует пять сюжетных: связанных с прохождением уровней, улучшением экипировки и убийством (судя по всему) финального босса.

Список трофеев The Ancient Gods, Part Two со скрытыми описаниями

Список трофеев The Ancient Gods, Part Two со скрытыми описаниями

Впрочем, в данном случае примечательно даже не наполнение списка достижений, а сам факт его обнаружения: релиз The Ancient Gods, Part Two ожидается до 20 марта — первой годовщины с выхода DOOM Eternal.

Судя по всему, премьера The Ancient Gods, Part Two действительно состоится в ближайшее время: в середине февраля дополнение было замечено на сайте австралийского рейтингового агентства.

Концепт-арт The Ancient Gods, Part One

Концепт-арт The Ancient Gods, Part One

Дополнение The Ancient Gods, Part One вышло 20 октября 2020 года на PC, PlayStation 4, Xbox One и в Google Stadia. В декабре разработчики подтвердили, что до Nintendo Switch расширение доберётся в 2021-м.

Основная игра в настоящее время доступна на PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и в сервисе Google Stadia, а до конца текущего года появится на PS5, Xbox Series X и S (с бесплатным апгрейдом в комплекте).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation, Облачные игровые платформы,
Теги: doom eternal, id software, bethesda softworks
doom eternal, id software, bethesda softworks
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