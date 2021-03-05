NASA нашла производителя двигателя для ракеты, которая заберёт образцы грунта с Марса

Хотя у марсохода Perseverance на борту имеется оборудование для анализа грунта Марса, Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) запланировало миссию Mars Sample Return для того, чтобы доставить образцы марсианской почвы на Землю и проанализировать их в земных лабораторных условиях.

Как стало известно, NASA и его партнёр — Европейское космическое агентство (ESA) сделали очередной шаг в рамках реализации этой миссии, заключив контракт с компанией Northrop Grumman Systems на создание пропульсивной системы Mars Ascent Propulsion System (MAPS) для ракет миссии. Стоимость контракта составляет $60,2 млн.

Ровер Perseverance проведёт следующие пару лет в поисках признаков жизни на Марсе. Всё интересное, включая образцы породы и почвы, он поместит в «сверхстерильные» сосуды, незагрязнённые какими-либо органическими материалами с Земли. Затем они будут помещены в пробирки для хранения внутри корпуса марсохода.

Миссия Mars Sample Return стартует в 2026 году. На поверхность Красной планеты будет доставлен марсоход Sample Fetch для сбора добытых Perseverance образцов грунта, а также ракета Mars Ascent Vehicle (MAV), которая отправит их на орбиту Марса в специальном контейнере. Далее космический аппарат Earth Return Orbiter, разработанный авиастроительной компанией Airbus, заберёт контейнер с образцами с орбиты Марса и доставит его на Землю.