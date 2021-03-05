Volkswagen значительно ускорит переход на выпуск электромобилей

Немецкий автоконцерн Volkswagen AG удвоил прогноз доли выпускаемых автомобилей на электрической тяге в Европе. К концу десятилетия 70 % выпускаемых производителем транспортных средств будут оснащаться электрическими силовыми установками. Кроме того, к тому времени Volkswagen планирует поставлять ежегодно более 1 млн электромобилей на рынки региона.

Согласно имеющимся данным, автоконцерн намерен к концу десятилетия нарастить объём электрокаров, поставляемых на рынки других регионов, в том числе в США и Китай. «Мы увеличиваем темп, и в ближайшие несколько лет в Volkswagen произойдёт больше изменений, чем когда-либо прежде», — заявил генеральный директор бренда VW Ральф Брандштеттер (Ralf Brandstätter).

Любопытно, что новая цель VW была объявлена после того, как по итогам прошлого года Европа обогнала Китай по продажам электромобилей. Это также побудило некоторые компании ускорить переход на производство электромобилей. Например, шведская Volvo и британская Jaguar объявили о намерении полностью отказаться от поставок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году. Аналогичное заявление ранее сделала американская компания Ford Motor.

Согласно имеющимся данным, VW ежегодно продаёт в Европе около 1,8 млн автомобилей, тогда как Ford реализует около 960 тыс. авто, а Volvo — 340 тыс. авто. Источник отмечает, что на пути превращения в производителя электромобилей маржа операционной прибыли VW останется на уровне не менее 6 % к 2023 году, несмотря на то, что электромобили приносят меньшую прибыль и компания продолжает активно инвестировать в электрификацию и цифровые услуги.