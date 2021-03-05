Издатель Grand Theft Auto считает, что геймеры готовы к играм по $70

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) заявил, что геймеры готовы к играм по $70, и считает решение продавать NBA 2K21 на PlayStation 5 и Xbox Series X и S по такой цене правильным.

«Мы объявили цену в $70 за NBA 2K21. Мы полагали, что предлагаем множество необычных впечатлений, много возможностей для повторного прохождения. Последний раз в США повышение цен происходило в 2005-2006 годах. Поэтому мы считаем, что потребители были готовы к этому», — заявил Зельник на конференции Morgan Stanley Technology, Media & Telecom.

Однако это не значит, что все игры Take-Two Interactive будут стоить по $70 — только качественные проекты, которые действительно заслуживают свою цену. Зельник добавил, что для издательства важно, чтобы у геймеров не было чувства, будто они переплатили за игру. Иными словами, потенциальную Grand Theft Auto VI вполне могут оценить в $70.

«Мы всегда хотим, чтобы потребители чувствовали, что получают гораздо больше, чем мы просим взамен, и это верно и для наших текущих потребительских расходов. Мы развлекательная компания. Мы здесь, чтобы увлекать и привлекать потребителей, и если мы это сделаем, то последует монетизация», — сказал Зельник.

NBA 2K21 была первой игрой для консолей нынешнего поколения с повышенной ценой. Однако на российском рынке ситуация в настоящее время несколько иная. Если в США за PS5-версию NBA 2K21 просят $69,99, то в России — 4299 рублей, что дешевле версии для PS4 на 700 рублей.