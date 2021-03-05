Цены на память DRAM будут расти в течение всего 2021 года, прогнозируют аналитики

По данным ресурса DigiTimes, в течение всего 2021 года ожидается рост цен на оперативную память DRAM, поскольку Samsung, SK Hynix и Micron не планируют увеличивать объёмы её производства несмотря на возросший уровень спроса. Источник сообщает, что производители решили перестраховаться и не наращивать мощности своих производств.

Это решение может привести к ограничениям объёмов мировых поставок памяти и как следствие её удорожанию. Помимо этого, в ближайшие месяцы ожидается рост спроса на флеш-память, пишет DigiTimes. Также добавляется, что в первом квартале этого года был замечен рост спотовых цен на специализированные чипы памяти DRAM, поскольку объёмы доступных предложений не соответствовали уровню спроса. Ситуация не улучшится в ближайшие несколько кварталов, считают аналитики.

Отчёт DigiTimes появился фактически в то же время, что и комментарии финансового директора компании Micron Дэвида Зинснера (David Zinsner), выступавшего на технологической конференции, организованной Morgan Stanley. Ссылаясь на исследования Seeking Alpha Зинснер отметил, что поставки чипов памяти DRAM будут ограничены в течение всего года, что вызовет всплеск цен. Ранее Micron также заявила, что ожидает сокращения объёмов поставок памяти в первом квартале этого года. Причиной послужило отключение электричества и землетрясение, повлиявшие на работу двух тайваньских заводов компании в декабре 2020 года. Остановки производств практически гарантированно приведут к росту цен оперативной памяти DRAM.

Некоторые источники уверены, что рост цен на память DRAM продолжится и в 2022 году, поскольку текущая стоимость пластин для производства чипов гораздо ниже, чем она была при пике цены в $3000 за пластину в 2018 году. Тем не менее спрогнозировать цены на память DRAM бывает весьма сложно, особенно с учётом такой далёкой перспективы, поскольку на них могут влиять очень много различных факторов.