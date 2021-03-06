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Китайцы обвалили цены на никель. Аккумуляторы подешевеют?

На днях китайский металлургический гигант компания Tsingshan Holding Group Co сообщил о планах начать массовые поставки никеля местным производителям аккумуляторов. Это известие за два дня обвалило мировые цены на никель на 20 %. До этого цены на никель стабильно росли около года на фоне опасения дефицита этого металла, ключевого для производства литиевых аккумуляторов.

За двое суток цены на никель упали до лесятилетнего минимума

За двое суток цены на никель упали до десятилетнего минимума

Около двух недель назад в своём твиттере глава компании Tesla Илон Маск сообщил, что ожидаемый дефицит никеля станет главным препятствием на пути развития электромобилей. Интересно, что никель стали использовать в электродах литиевых аккумуляторов, чтобы снизить использование ещё более дефицитного, а также более вредного для экологии кадмия. По мнению Маска, опасность дефицита сырья для выпуска аккумуляторов сохранилась, что вызвало дальнейший рост цен на никель.

Всё испортили китайцы. Компания Tsingshan Holding Group сообщила, что разработала новую технологию производства никелевого штейна — промежуточного продукта, из которого производители аккумуляторов получают чистое химическое вещество для производства электродов. Новая технология позволяет производителям стали очень просто менять техпроцесс выплавки и быстро переключаться с литья никелевого чугуна на литьё никелевого штейна и обратно. Фактически подходящее для производства аккумуляторных электродов никельсодержащее сырьё теперь может выпускать любое сталелитейное предприятие. Это обещает «смягчить» опасность дефицита никеля.

Дополнительно Tsingshan Holding Group планирует увеличить инвестиции в добычу никеля в Индонезии, что не получилось у Илона Маска. Ранее власти Индонезии не удовлетворились предложением Маска создать на островах  предприятие Tesla по производству аккумуляторов, но с китайской компанией общий язык, похоже, был найден.

Поставки никелевого штейна произведённого по новой технологии компания Tsingshan Holding Group планирует начать с октября текущего года. Эти планы, как минимум, ограничат дальнейший рост цен на это сырьё, а в идеальном случае помогут снизить на него цены, что повлечёт за собой снижение цен на аккумуляторы.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, финансовые новости и аналитика,
Теги: tesla, никель, аккумуляторы
tesla, никель, аккумуляторы
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