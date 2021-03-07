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Starlink подала заявку на обеспечение доступа к спутниковому интернету для движущихся объектов

Не так давно Илон Маск (Elon Musk) в ходе общения с одним из подписчиков одобрил идею создания портативной версии оборудования для работы со спутниковым интернетом Starlink. Судя по документам, поданным в Федеральную комиссию по связи США (FCC), подобным оборудованием планируется оснащать наземные транспортные средства, а также морские суда и самолёты.

Источник изображения: Teslarati

Источник изображения: Teslarati

Поданная в FCC заявка, как отмечает Teslarati, позволяет Starlink получить лицензию на организацию доступа к интернету через спутниковую сеть для движущихся транспортных средств, перемещающихся по земле, воде и воздуху. Зона покрытия, по большому счёту, должна охватить всю планету, только для наземных транспортных средств пока упоминается только территория США. Морские суда и самолёты смогут работать в сети Starlink при нахождении за пределами США, включая международные воды и воздушное пространство других стран.

По замыслу Starlink, новый сервис позволит клиентам забыть про существование зон, где отсутствует возможность обращения к ресурсам глобальной сети. Преимуществами спутниковой связи смогут воспользоваться как корпоративные клиенты, так и частные. Перед компанией Tesla данный сервис открывает особые перспективы, ведь автомобили будущего не смогут полноценно функционировать без доступа к интернету. Владельцы одноимённых электромобилей в случае подключения к сети Starlink смогут забыть о проблемах с роумингом и наличии зон неуверенного приёма при передвижении по открытой местности. Предстоит лишь решить проблему наличия помех в условиях плотной городской застройки, при нахождении в подземных паркингах и туннелях. Вероятнее всего, в данном случае спутниковый интернет будет использоваться в сочетании с дублирующим каналом сотовой связи.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, сети и коммуникации,
Теги: tesla, starlink, спутниковый интернет, самолёты, корабль
tesla, starlink, спутниковый интернет, самолёты, корабль
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