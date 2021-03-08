Роглайк-стратегия Star Renegades всё-таки доберётся до PS4 на этой неделе

Издательство Raw Fury и студия-разработчик Massive Damage в официальном микроблоге Star Renegades объявили окончательную дату выхода своей межпространственной роглайк-стратегии на PlayStation 4.

Напомним, релиз Star Renegades на консоли предыдущего поколения Sony ожидался ещё 25 ноября 2020 года, однако незадолго до запланированной даты создатели столкнулись с «серьёзными проблемами».

В результате премьеру было решено отложить до второй половины января 2021 года. В эти сроки разработчики тоже не уложились: процесс нормализации ситуации затянулся, но к концу февраля наметился прогресс.

Как стало известно, Star Renegades поступит в продажу для PS4 уже 10 марта текущего года. К скорой премьере приурочили минутный трейлер с демонстрацией геймплея и хвалебными отзывами журналистов.

Под управление пользователям Star Renegades достаётся отряд бойцов из далёкого будущего. Герои призваны дать отпор таинственной злобной силе Империум, угрожающей всему человечеству.

Разработчики предлагают процедурно генерируемую сюжетную кампанию, тактическую боевую систему с прерываниями и контратаками, эволюционирующих врагов и возможность развивать отношения между героями.

Star Renegades дебютировала в сентябре 2020 года на PC (Steam). В ноябре роглайк-стратегия добралась до Xbox One и Nintendo Switch, а в марте 2021-го премьера состоялась и в Epic Games Store.