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Венчурный фонд Toyota вкладывает в искусственный интеллект и робототехнику

Статус крупнейшего автопроизводителя в мире даётся Toyota Motor не так легко, его регулярно приходится подтверждать в борьбе с Volkswagen. Отрасль стоит на пороге большой трансформации, поэтому Toyota пытается вкладывать деньги в те сферы, где сможет получить отдачу от инноваций в ближайшее время. Искусственный интеллект и робототехника являются одними из приоритетных направлений.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Как сообщает Reuters, управляющий $200 млн венчурный фонд Toyota AI Ventures в настоящее время уже вложился в 36 молодых компаний, которые ведут разработки в различных сферах, от автопилота и промышленной автоматизации до создания летательных аппаратов. В сфере робототехники Toyota преследует цель повысить степень автоматизации производства и перейти к использованию облачных систем, позволяющих промышленным роботам делиться между собой обретёнными навыками.

Венчурный фонд Toyota обладает достаточной степенью независимости в принятии решений об инвестировании средств. По словам его руководителя, фонд находится на границе между корпоративной структурой Toyota и внешним миром, привлекая из него лучшие идеи. В этом году Toyota основала ещё один фонд, Woven Capital, в распоряжении которого окажутся не менее $800 млн. Приоритетным направлением для инвестиций в данном случае станет развитие экосистемы автономных транспортных средств.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, мир роботехники, финансовые новости и аналитика, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: toyota, робототехника, венчурный, инвестиции
toyota, робототехника, венчурный, инвестиции
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