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Глава Qualcomm: дефицит полупроводников сохранится до конца 2021 года и ударит по смартфонам

В последние несколько месяцев техноиндустрия столкнулась с дефицитом производственных мощностей для выпуска полупроводниковых чипов. В недавнем интервью порталу CNET генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон (Cristiano Amon) заявил, что производители смартфонов также пострадают от этой ситуации.

Источник изображения: Qualcomm

Источник изображения: Qualcomm

«Дефицит полупроводников отразится на всём, и, конечно же, повлияет на смартфоны». По его мнению, дефицит может сохраниться вплоть до конца 2021 года. Также Криштиану заявляет, что причиной возникшего дефицита являются последствия пандемии. Сначала спрос и производство необходимых материалов резко упало, после чего спрос резко вырос, а вот производство — нет.

Если рассматривать ситуацию более конкретно, то из-за введённых ограничительных мер производители полупроводников были вынуждены ограничить работу своим предприятий и обеспечить необходимые требования (социальную дистанцию и т.д.), что не могло не отразиться на результатах производства.

Амон также отметил, что Qualcomm находится под ударом китайских конкурентов. Из-за того, что США ввела ряд санкций против Huawei и некоторых других компаний, производители смартфонов уже стали присматриваться к продукции конкурентов (например, от MediaTek).

Криштиану не уточнил, какой сегмент смартфонов больше всего страдает из-за нехватки чипов. Как предполагают журналисты портала Android Authority, больше всего должны пострадать флагманские устройства. Подразумеваются смартфоны, использующие 5-нм чипы Snapdragon 888, так как они крайне сложны в производстве.

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Рубрики: Новости Hardware, нанотехнологии, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, комментарии последних событий, SoC и микросхемы-контроллеры, разработка и производство электроники,
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