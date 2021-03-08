Китайский бестселлер Tale of Immortal переведут на английский — продажи игры уже достигли 1,8 млн копий

Разработчики двухмерной RPG с открытым миром Tale of Immortal (鬼谷八荒) из китайской студии GuiGu рассказали о новых успехах своего детища и планах по адаптации игры для англоязычной аудитории.

Напомним, Tale of Immortal сейчас находится в раннем доступе. Игра привлекла внимание западных геймеров в начале февраля, когда оказалась на втором месте в еженедельном рейтинге самых продаваемых продуктов в Steam.

Как выяснилось, с момента запуска Tale of Immortal успела разойтись в количестве свыше 1,8 млн экземпляров. При этом данный результат был достигнут в течение месяца с появления проекта на виртуальных полках.

За обозначенный период пребывания Tale of Immortal в раннем доступе GuiGu получила «массу фантастических отзывов и предложений», чем оказалась весьма довольна. В то же время у команды нашёлся и повод для сожаления.

«Нам жаль, что мы не выпустили локализацию раньше, в связи с чем некоторые наши пользователи, не говорящие на китайском, испытывали трудности при знакомстве с игрой (например, [были вынуждены обращаться] к приложениям-переводчикам)», — посетовали в GuiGu.

Как сообщила GuiGu, уже в следующем месяце начнётся работа по переводу Tale of Immortal на английский язык. По такому случаю команда также учредила официальный Discord-сервер проекта.

Tale of Immortal дебютировала 27 января текущего года в раннем доступе Steam. События игры разворачиваются в мире, вдохновлённом китайскими мифами, а пользователю предстоит пройти путь «от смертного до могущественного богоподобного существа».