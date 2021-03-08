3DNewsНовости SoftwareигрыКитайский бестселлер Tale of Immortal пе...
Новости Software

Китайский бестселлер Tale of Immortal переведут на английский — продажи игры уже достигли 1,8 млн копий

Разработчики двухмерной RPG с открытым миром Tale of Immortal (鬼谷八荒) из китайской студии GuiGu рассказали о новых успехах своего детища и планах по адаптации игры для англоязычной аудитории.

Напомним, Tale of Immortal сейчас находится в раннем доступе. Игра привлекла внимание западных геймеров в начале февраля, когда оказалась на втором месте в еженедельном рейтинге самых продаваемых продуктов в Steam.

Как выяснилось, с момента запуска Tale of Immortal успела разойтись в количестве свыше 1,8 млн экземпляров. При этом данный результат был достигнут в течение месяца с появления проекта на виртуальных полках.

За обозначенный период пребывания Tale of Immortal в раннем доступе GuiGu получила «массу фантастических отзывов и предложений», чем оказалась весьма довольна. В то же время у команды нашёлся и повод для сожаления.

«Нам жаль, что мы не выпустили локализацию раньше, в связи с чем некоторые наши пользователи, не говорящие на китайском, испытывали трудности при знакомстве с игрой (например, [были вынуждены обращаться] к приложениям-переводчикам)», — посетовали в GuiGu.

Как сообщила GuiGu, уже в следующем месяце начнётся работа по переводу Tale of Immortal на английский язык. По такому случаю команда также учредила официальный Discord-сервер проекта.

Tale of Immortal дебютировала 27 января текущего года в раннем доступе Steam. События игры разворачиваются в мире, вдохновлённом китайскими мифами, а пользователю предстоит пройти путь «от смертного до могущественного богоподобного существа».

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Силён как бык: создатели Black Myth: Wu Kong отметили предстоящий китайский Новый год свежим геймплейным трейлером
За неделю пребывания в раннем доступе продажи Dyson Sphere Program превысили 350 тыс. копий
Еженедельный чарт Steam: первые места захватили китайские игры в раннем доступе, а Everspace 2 покинула десятку
Выходцы из Riot, Blizzard, Valve и Bungie основали собственную студию и уже взялись за первую игру
Авторы Elite: Dangerous назначили «альфу» Odyssey и впервые показали пехотную миссию
NVIDIA выпустила драйвер GeForce 461.81 с рядом исправлений
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG,
Теги: tale of immortal, guigu
tale of immortal, guigu
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью 315
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 308
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 255
«Мы наступили на все грабли», — глава DNS извинился за ситуацию с видеокартами и предрёк дальнейшие проблемы 198

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Для трассировки лучей в ПК-версии Resident Evil Village потребуется видеокарта уровня Radeon RX 6800 XT
Роскосмос рассказал о перестыковке пилотируемого корабля «Союз МС» на МКС
Симуляция жизни, открытый мир и баги на запуске: PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 поделился новыми подробностями игры
Почти флагманский POCO X3 Pro получит 120-Гц экран и не менее 6 Гбайт оперативной памяти
Hyundai распределила годовой объём электромобилей IONIQ 5 за день
Спасение от ядерного взрыва: в Cyberpunk 2077 нашли отсылку к «Разрушителям легенд» и Индиане Джонсу 5 мин.
Недавнее обновление сломало Windows 10 — замечены проблемы с работой веб-камер и резервным копированием 25 мин.
Слухи: Square Enix выпустит на Xbox сборник Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy 36 мин.
Китайский бестселлер Tale of Immortal переведут на английский — продажи игры уже достигли 1,8 млн копий 43 мин.
Microsoft представила новые возможности мультиоблачной платформы Azure Arc 3 ч.
К The Legend of Bum-bo наконец вышло давно обещанное бесплатное дополнение 4 ч.
Утечка: работа над ПК-версией Days Gone началась не позднее февраля 2020 года 4 ч.
Роглайк-стратегия Star Renegades всё-таки доберётся до PS4 на этой неделе 4 ч.
Bethesda допустила утечку скриншотов и концепт-арта второго аддона DOOM Eternal — первый тизер-трейлер опубликуют 15 марта 4 ч.
Британские чарты: сборник Super Mario 3D All-Stars вернулся в топ-10 перед снятием с продаж 4 ч.
Infineon представила чипы AIROC CYW5557x стандарта Wi-Fi 6E для устройств Интернета вещей 10 мин.
Samsung будет выпускать под маркой Galaxy Z не только смартфоны, но и другие устройства с гибкими экранами 13 мин.
NXP выпустит процессор i.MX 9 для умных производств и машинного зрения 41 мин.
Глава Qualcomm: дефицит полупроводников сохранится до конца 2021 года и ударит по смартфонам 2 ч.
Смартфоны OnePlus 9 получат флагманские камеры Hasselblad. Презентация — 23 марта 3 ч.
EK представила водоблок полного покрытия для видеокарт Radeon RX 6800, 6800 XT и 6900 3 ч.
ZTE выпустит новое семейство смартфонов для молодых пользователей 3 ч.
Фото дня: звёздный детский сад глазами телескопа «Хаббл» 5 ч.
SK hynix начала выпуск модулей LPDDR5 ёмкостью 18 Гбайт для флагманских смартфонов 6 ч.
Венчурный фонд Toyota вкладывает в искусственный интеллект и робототехнику 6 ч.