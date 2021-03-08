Космонавты и специалисты ЦУП проработают план дальнейшего устранения трещины на МКС

Находящиеся на борту Международной космической станции российские космонавты вместе со специалистами наземного Центра управления полётами проработают сегодня дальнейший план по устранению трещины в модуле «Звезда». Об этом пишет информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации «Энергия».

«Сегодня в рамках работ по устранению негерметичности в модуле "Звезда" экипаж Международной космической станции под руководством специалистов Главной оперативной группы управления полётом РС МКС подробно проработает дальнейший план ремонтно-восстановительных работ», — сообщили в пресс-службе РКК «Энергия». Также было сказано о том, что российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поэтапно изучат радиограмму дальнейших действий, консультируясь с подмосковным Центром управления полётами. Космонавтам также предстоит подготовить оборудование, необходимое для обработки поверхности модуля, нанесения герметика и заплаты.

Напомним, на прошлой неделе российские космонавты проводили ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля «Звезда», где раньше было обнаружено место утечки воздуха. Работы проводились под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК «Энергия». Кроме того, проводимые работы согласовывались с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

В ходе ремонтно-восстановительных работ Сергей Рыжиков нанёс три слоя герметика и установил накладку на первую трещину в корпусе модуля «Звезда». Вчера был нанесён ещё один слой герметика с торца размещённой ранее заплатки. Ожидается, что работы по герметизации второй трещины будут начаты 8-9 марта.