3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостикосмосКосмонавты и специалисты ЦУП проработают...
Новости Hardware

Космонавты и специалисты ЦУП проработают план дальнейшего устранения трещины на МКС

Находящиеся на борту Международной космической станции российские космонавты вместе со специалистами наземного Центра управления полётами проработают сегодня дальнейший план по устранению трещины в модуле «Звезда». Об этом пишет информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации «Энергия».

«Сегодня в рамках работ по устранению негерметичности в модуле "Звезда" экипаж Международной космической станции под руководством специалистов Главной оперативной группы управления полётом РС МКС подробно проработает дальнейший план ремонтно-восстановительных работ», — сообщили в пресс-службе РКК «Энергия». Также было сказано о том, что российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поэтапно изучат радиограмму дальнейших действий, консультируясь с подмосковным Центром управления полётами. Космонавтам также предстоит подготовить оборудование, необходимое для обработки поверхности модуля, нанесения герметика и заплаты.

Напомним, на прошлой неделе российские космонавты проводили ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля «Звезда», где раньше было обнаружено место утечки воздуха. Работы проводились под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК «Энергия». Кроме того, проводимые работы согласовывались с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

В ходе ремонтно-восстановительных работ Сергей Рыжиков нанёс три слоя герметика и установил накладку на первую трещину в корпусе модуля «Звезда». Вчера был нанесён ещё один слой герметика с торца размещённой ранее заплатки. Ожидается, что работы по герметизации второй трещины будут начаты 8-9 марта.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Роскосмос рассказал о перестыковке пилотируемого корабля «Союз МС» на МКС
Фото дня: звёздный детский сад глазами телескопа «Хаббл»
Началось финансирование первой российской миссии по изучению Венеры
В Российском сегменте МКС нашли не менее шести трещин, из которых может утекать воздух
Строительство первого в мире космического отеля начнётся в 2025 году
Китай готовит запуск космической станции: началась установка основного блока на ракету-носитель
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: мкс, утечка воздуха, космос
мкс, утечка воздуха, космос
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью 319
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 309
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 257
«Мы наступили на все грабли», — глава DNS извинился за ситуацию с видеокартами и предрёк дальнейшие проблемы 202

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Симуляция жизни, открытый мир и баги на запуске: PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 поделился новыми подробностями игры
Для трассировки лучей в ПК-версии Resident Evil Village потребуется видеокарта уровня Radeon RX 6800 XT
Роскосмос рассказал о перестыковке пилотируемого корабля «Союз МС» на МКС
Почти флагманский POCO X3 Pro получит 120-Гц экран и не менее 6 Гбайт оперативной памяти
Недавнее обновление сломало Windows 10 — замечены проблемы с работой веб-камер и резервным копированием
Разработчики Diablo II: Resurrected не собираются править баланс — по крайней мере, на запуске 27 мин.
Еженедельный чарт Steam: Valheim пятый раз подряд первая, а российская Loop Hero на втором месте 2 ч.
Европейский регулятор разрешил Microsoft купить Bethesda и ZeniMax за $7,5 миллиарда 2 ч.
Спасение от ядерного взрыва: в Cyberpunk 2077 нашли отсылку к «Разрушителям легенд» и Индиане Джонсу 2 ч.
Слухи: Square Enix выпустит на Xbox сборник Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy 2 ч.
Китайский бестселлер Tale of Immortal переведут на английский — продажи игры уже достигли 1,8 млн копий 2 ч.
Microsoft представила новые возможности мультиоблачной платформы Azure Arc 4 ч.
К The Legend of Bum-bo наконец вышло давно обещанное бесплатное дополнение 5 ч.
Утечка: работа над ПК-версией Days Gone началась не позднее февраля 2020 года 5 ч.
Роглайк-стратегия Star Renegades всё-таки доберётся до PS4 на этой неделе 5 ч.
Xiaomi в этом году выпустит смартфон с суммарной мощностью систем зарядки в 200 Вт 3 мин.
Глобальные версии Vivo X60 и X60 Pro действительно получат чипы Snapdragon 870. Их представят 22 марта 12 мин.
Мобильные процессоры Intel Alder Lake предложат от 5 до 16 ядер 23 мин.
UMC должна получить за первый квартал рекордную выручку благодаря дефициту 43 мин.
Космонавты и специалисты ЦУП проработают план дальнейшего устранения трещины на МКС 48 мин.
Microsoft и LG Innotek будут разрабатывать модули 3D-зондирования для Azure 55 мин.
Грядёт выход доступного смартфона Realme C25 с процессором MediaTek Helio P65 56 мин.
Infineon представила чипы AIROC CYW5557x стандарта Wi-Fi 6E для устройств Интернета вещей 2 ч.
Samsung будет выпускать под маркой Galaxy Z не только смартфоны, но и другие устройства с гибкими экранами 2 ч.
NXP выпустит процессор i.MX 9 для умных производств и машинного зрения 2 ч.