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Глобальные версии Vivo X60 и X60 Pro действительно получат чипы Snapdragon 870. Их представят 22 марта

В декабре Vivo представила смартфоны X60 и X60 Pro на базе процессоров Exynos 1080, предназначенные для китайского рынка. Позднее в разных источниках утверждалось, что модели этих устройств для глобального рынка будут оснащены чипами Snapdragon 870. Малайзийское подразделение Vivo сегодня подтвердило эту информацию.

Источник изображения: Vivo

Источник изображения: Vivo

В Сети был опубликован рекламный тизер, в котором указано название семейства устройств (X60 Series), а также чип, который будет в нём использоваться — Snapdragon 870. Напомним, что этот чип, по сути, является слегка изменённой версией Snapdragon 865+. Дебют устройств состоится 22 марта этого года, и, как ожидается, он будет глобальным.

Помимо этого упоминаются некоторые подробности о характеристиках устройств. Например, смартфоны будут иметь улучшенную систему стабилизации Gimbal Stabilization 2.0 и режим ночной съёмки Extreme NightVision 2.0. Однако эти особенности были присущи и китайским версиям, поэтому новинки для международного рынка, похоже, будут отличаться только процессорами.

Vivo X60 и X60 Pro оснащены 6,56-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Базовая версия в лице Vivo X60 имеет аккумулятор ёмкость 4300 мА·ч, а вот X60 Pro 4200 мА·ч. Оба смартфона обладают поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Разрешение фронтальных камер в обоих вариантах составляет 32 Мп.

С тыльной стороны Vivo X60 имеется система из трёх камер: 48 Мп основной, 13 Мп сверхширокоугольной и 13 Мп портретной. Все сенсоры обладают оптической стабилизацией. У Vivo X60 Pro сзади целых четыре камеры: 50 Мп основная, 8 Мп телефотокамера, 13 Мп для съёмки портретов и 13 Мп ультраширокоугольная. Здесь также все камеры имеют оптическую стабилизацию.

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Рубрики: Новости Hardware, нанотехнологии, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, разработка и производство электроники,
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