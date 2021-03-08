Qualcomm представит 4G-версию Snapdragon 888 для более доступных флагманов

Редактор сайта WinFuture Роланд Квандт (Roland Quandt), известный своими достоверными утечками, сообщил, что компания Qualcomm готовит упрощённую версию своего флагманского процессора для смартфонов Snapdragon 888, которая не сможет предложить поддержку сетей пятого поколения.

Названное изделие, напомним, содержит одно мощное ядро Cortex-X1 с частотой до 2,84 ГГц, три производительных ядра Cortex-A78 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55. За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 660. В состав чипа входит модем Snapdragon X60 5G, обеспечивающий скорость передачи данных до 7,5 Гбит/с.

«Облегчённая» модификация Snapdragon 888 фигурирует под кодовым обозначением SM8325 (стандартная версия имеет шифр SM8350). Утверждается, что новый процессор будет оснащён модемом без поддержки сотовой связи 5G. Таким образом, новинка станет основой мощных смартфонов, ориентированных на те рынки, где отсутствуют коммерческие сети 5G. Покупателям не придётся переплачиваться за функции, которыми невозможно воспользоваться.

Пока не ясно, когда состоится официальная презентация упрощённой версии Snapdragon 888. Возможно, это произойдёт в следующем квартале.

Добавим, что Qualcomm также готовит процессоры Snapdragon 775 и 775G для смартфонов среднего уровня. Характеристики этих решений недавно были обнародованы в интернете.