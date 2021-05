10 лучших RPG в истории по версии ProGameStars.com

Ролевые игры имеют долгую и увлекательную историю. Начав в мире настолок, за годы RPG выросла и превратилась в один из самых доминирующих и амбициозных жанров видеоигр. Библиотека RPG насчитывает массу разнообразных проектов, признанных критиками и игроками. Лучшие представители жанра наследуют богатую традицию повествования, предлагают глубокий и увлекательный игровой процесс и создают вселенные, которые увлекательно изучать: находить союзников, побеждать врагов и погружаться в иные миры.

Игроки потратили сотни и тысячи часов на изучение невероятных миров, будь то потрясающие фантастические королевства, полные рыцарей и драконов, захватывающие научно-фантастические вселенные или даже экстраординарные версии нашей собственной Земли. Редакция сайта progamestars.com постоянно следит не только за киберспортивными событиями, но и за актуальными игровыми релизами, а также чтит классику.

Но какие RPG являются лучшими из лучших? Какие из них оказали наибольшее влияние на развитие этого жанра? В этой статье редакция ProGameStars предлагает свою десятку лучших RPG за всю историю.

Mass Effect 2

В этом сиквеле BioWare берёт фундамент, заложенный в Mass Effect (коммандер Шепард должен ориентироваться в космическом расизме и потенциальном предопределённом разрушении Вселенной вместе с пёстрой командой инопланетян), и строит на его вершине красивый блестящий космический дом. Здесь полностью переработанная боевая система. С особыми навыками Шепарда и уникальными способностями вашего отряда вы получаете динамичный игровой процесс, который кажется персонализированным. Удобное место игры в качестве космического мяса в середине бутерброда «знакомство с этим миром» и «уничтожение этого мира» даёт сюжету некоторую передышку. В эту передышку входит самый невероятный состав персонажей, потенциально когда-либо существовавших. Романтические варианты на самом деле задевают ваши чувства, фоновые истории дёргают за струны вашего сердца, идеологические споры между вашими друзьями парализуют вас, когда приходит время сделать выбор. Конечно, RPG хороши в том, чтобы вызывать эмоции и заставлять вас принимать решения в игровое время, но сама величина того, насколько Mass Effect 2 заставляет вас переживать, является редким достижением.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Иногда RPG могут казаться непроходимыми. Если вы не любитель игр такого типа, вам может не понравиться эта игра, так как она требует дотошности и бесконечного запаса терпения или, казалось бы, бесконечного запаса выбора. Star Wars: Knights of the Old Republic — это игра, которая привлекает хардкорных RPG-игроков и тех, кто, возможно, не решался вступить в их ряды. Действие происходит за 4000 лет до событий фильма, и вам поручено обучаться путям Силы под руководством джедаев. Игра позволяет вам выбрать один из трёх классов персонажей в начале игры и определиться, будет ли ваш персонаж соответствовать тёмной стороне или светлой стороне Силы. Эта игра — Эдем фанатов «Звёздных войн», поскольку ей удаётся запечатлеть эту волшебную, космическую фантастическую сущность фильмов, наполняя весь опыт выбором. Здесь есть невероятная озвучка, доступный игровой процесс и сверкающие второстепенные персонажи. Кроме того, вы можете размахивать световым мечом.

Bloodborne

Добро пожаловать в Ярнам, мрачный, мрачный город прямо из готического романа, жители которого страдают от чумы — не только типа болезни, но и типа опасных зверей. Ярнам, несмотря на то, что это последнее место, которое вы хотели бы посетить, будет соблазнять вас, умоляя вас вернуться туда ещё раз. Вам захочется постучать в другие двери и услышать причудливое кудахтанье сошедших с ума жителей деревни или прогуляться по крыше в попытке найти скрытую тайну. Обтекаемые элементы RPG заставляют вас работать с шестью параметрами, а редактор персонажей позволяет вам создавать самых крутых героев викторианской готики.

World of Warcraft

Есть причина, по которой World of Warcraft всё ещё является интересной игрой уже более 15 лет после своего первоначального выхода, во многом благодаря постоянному потоку контента, поддерживающему игру свежей и живой. Как и недавнее расширение Shadowlands, которое переносит игроков в загробную жизнь и вводит четыре новые зоны и ставит перед вами задачу выбрать Завет для клятвы верности. Вы можете заниматься фермерством, играть в мини-игру в стиле Plants Vs. Zombies, участвовать в битвах домашних животных, решать головоломки, выполнять квесты, исследовать новые области и многое другое в World of Warcraft.

Fallout 2

Появившись всего через год после новаторского оригинального Fallout, Fallout 2 1998 года каким-то образом нашёл время улучшить его почти во всех отношениях. Опираясь на принцип «иди куда хочешь, убивай кого хочешь», основанный на исследовании открытого мира и пошаговом тактическом боевом фундаменте, Fallout 2 рассказывает множество небольших историй, каждая из которых имеет свои собственные важные решения внутри своего более крупного сюжета, что делает его достаточно гибким, чтобы позволить вам сделать пустошь своей собственной. Обстановка разнообразна, благодаря ещё большему куску постапокалиптического Западного побережья, населённому кем только возможно: от примитивных племен, сражающихся с гигантскими насекомыми, до Братства Стали, противостоящего ужасам, принесённым Анклавом в силовой броне и жестокими супермутантами. Во всём этом есть инъекция юмора поп-культуры, которая не даёт мрачному настроению стать угнетающим, поэтому независимо от того, в каком направлении вы идёте, вы никогда не знаете, найдёте ли вы что-то ужасное, грустное или смешное.

Demon’s Souls Remake

Demon's Souls Remake — это потрясающее переосмысление игры, которое радикально изменило всю индустрию. Возможно, вы играли в Demon's Souls, однако новая архитектура и визуальный дизайн этого ремейка, выполненные в идеальном качестве следующего поколения, вернут загадочность хорошо известным вам областям. Боссы выглядят более сложными, чем когда-либо, нависая над вами в пугающих деталях, заставляя вас задаться вопросом, правильно ли вы выбрали апгрейды для своего персонажа или своего оружия и если вы этого не сделали, Demon's Souls даст вам знать. Кажется, что сама игра наслаждается твоими ошибками, заставляя тебя учиться на них, чтобы ты никогда не повторил их снова.

The Witcher 3: Wild Hunt

Вы можете провести сотни часов, исследуя обширный континент «Ведьмака 3» и окружающие острова, и всё же не увидеть даже малой доли того, что может предложить этот мир. Сага о Геральте, вне всяких сомнений, является лучшей игрой в знаменитой серии RPG от CD Projekt RED. То, что начинается как поиски потерянной любви, становится захватывающей историей, полной незабываемых персонажей, ужасающих врагов и искреннего сердца. Даже самые маленькие побочные квесты — это продуманные дела, и многие из основных сюжетных дуг имеют одни из самых острых повествовательных ритмов, с которыми мы сталкивались в любой игре. Соедините это качественное повествование с глубокой кастомизацией персонажей и сложной и полезной боевой системой, и легко понять, почему несколько престижных изданий наградили The Witcher 3: Wild Hunt премией «Игра года» за 2015 год.

Baldur’s Gate II: Shadows of Amn

В среде, которая видит регулярные и массовые достижения в области графики и вычислительной мощности, относительно низкое качество внешнего вида Baldur's Gate II может показаться недостаточным. Однако это является свидетельством силы повествования и механики Baldur's Gate, так как серия по-прежнему обеспечивает ролевые игры, которые так же хороши или даже лучше, чем игры, выпущенные 15 лет спустя. После успеха Baldur's Gate в 1998 году, BioWare превзошла ожидания геймеров с продолжением. В дополнение к надежной реализации текущих правил D&D, Baldur's Gate II включает в себя массивные среды, захватывающие пошаговые тактические бои и достаточное количество дополнительных квестов. Всего этого с лихвой хватает для того, чтобы заполнить книжную полку любого любителя фэнтези. Однако настоящими звёздами игры являются персонажи и сюжет. От ужасающего и сложного злодея до милого и очаровательно весёлого Минска, Baldur's Gate II является фантастическим эпосом, настолько большим и замечательным, насколько мог вместить этот жанр. Если вы ещё не играли в неё, то вы просто обязаны это сделать в ближайшее время!

Final Fantasy VI

По сравнению со своими жизнерадостно оптимистичными собратьями Final Fantasy VI — это глоток свежего (хотя и мрачного) воздуха. Он осмеливается ответить на вопрос: «А что, если победит плохой парень?», фактически позволяя плохому парню выиграть половину истории. Он не стесняется затрагивать неудобные темы, такие как война, геноцид, запретная любовь и самоубийство. Он избегает близорукой точки зрения одного, назначенного главного героя, чтобы рассказать большую, более эмоционально заряженную историю. Эта готовность говорить на тяжёлые темы и достигать немыслимых результаты, которые становятся ещё более пронзительными на фоне драматических декораций и парящей партитуры, является одной из главных причин того, что великий труд Squaresoft 1994 года стал настолько особенным. Его нетрадиционный игровой процесс — ещё одна причина, по которой эта игра является одной из лучших в своём роде. FFVI отбрасывает жесткую классовую систему предыдущих частей серии и позволяет любому из 14 героев использовать магию до тех пор, пока они снаряжены магическими осколками. Его мини-игры по защите башен разрушают монотонность случайных сражений, в то время как уникальные боевые способности каждого персонажа означают, что каждый служит своей цели. В Final Fantasy VI ничто не кажется лишним или потраченным впустую. Это действительно не похоже ни на одну другую RPG.

Vagrant Story

По всей логике Vagrant Story не должна была быть игрой для PlayStation. Огромный объём систем, взаимодействующих друг с другом, и первоклассная графика должны были искалечить маленькую систему Sony. Но каким-то образом мы испытали шедевр подземелья Ясуми Мацуно всего за несколько месяцев до запуска PS2. Вы играете за Эшли Бунт, члена элитного подразделения «Рискбрейкеров» Рыцарей мира Валендии. Оказавшись в городе с привидениями в разгар гражданской войны, вы должны бороться с религиозными фанатиками, культовыми лидерами и всевозможными призраками и монстрами, разгадывая тайны Леа Монде и раскрывая правду об убийстве герцога. Тяжёлый материал для игры PSX, но он мастерски управляется с помощью красивого художественного направления и чрезвычайно впечатляющей локализации. Вы также можете создавать снаряжение, цепные способности в бою, исследовать массивное подземелье под названием «Железная дева», использовать супер ходы, решать головоломки в 360-градусной среде и сражаться с самыми жёсткими врагами, когда-либо созданными Square Enix. Vagrant Story — это определение культовой классики, и она бесспорно достойна места в этом списке.